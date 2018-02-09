121 milyar dolarlık teklifi geri çevirdi!

Qualcomm yönetim kurulu, rakip işlemci üreticisi Broadcom tarafından yapılan 121 milyar dolarlık satın alma teklifini geri çevirdi. Qualcomm teklifi kabul ettiği takdirde 121 milyar dolarlık bu satın alma teknoloji alanının gelmiş geçmiş en büyüğü olarak tarihe geçecekti. Habertürk'te yer alan habere göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, Broadcom’un “talep edilmeden yaptığı teklifin” reddedildiği bildirildi. Broadcom, Qualcomm’a hisse başına 82 dolar olmak üzere toplamda 121 milyar dolar ödemeyi teklif etmişti.

Broadcom bir süredir Qualcomm’u satın almaya çalışıyor ancak Qualcomm cephesi teklifleri düşük oldukları gerekçesiyle bir bir reddediyor. Broadcom hafta başında hisse başına 70 dolar ödeyen teklifini artırmıştı.

Qualcomm cephesi, Broadcom’un 121 milyar dolarlık teklifinin hâlâ şirkete hak ettiği değerlemeyi sunmadığı görüşünde. Teklifin reddedilmesinin en büyük sebebi olarak Broadcom’un teklifinde Qualcomm’un tamamlamak üzere olduğu NXP satın almasının hesaba katılmaması gösterildi.

Qualcomm, yarı iletken üreticisi NXP satın almasını tamamladıktan sonra, 2020’de kullanıma sunulması beklenen 5G konusunda da büyük atılımlar yapmayı umuyor. Tüm bunlar, günümüzde piyasa değeri 92 milyar dolar olan şirketin gelecekte değerlemesini 121 milyarın üzerine çıkaracağına inanmasına sebep oluyor.

Halka açık bir şirket olan Qualcomm, ABD yasaları gereği satın alma teklifini neden geri çevirdiğini açıklamak zorundaydı.

Qualcomm hissedarları 6 Mart’ta toplanarak yönetim kurulu üyeleri arasında Broadcom adaylarının girip girmemesi konusunda oylama yapacak. İki şirketin önümüzdeki günlerde anlaşmak üzere tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamada Broadcom yetkililerine hitaben yazıda, "Satın alma için gerçekten verebileceğiniz en yüksek fiyat nedir? Hisse başına 82 dolar mı yoksa daha fazlası mı?" sorusu da dikkati çekti. Qualcomm tekel yaratması muhtemel anlaşmanın tamamlanması için neler yapılacağını da sorduğu metinde kapıyı tam anlamıyla kapatmış görünmüyor.

Öte yandan, Apple ile yaptığı bağlayıcı anlaşma nedeniyle Avrupa Birliği tarafından haksız rekabetten suçlu bulunan ve 1,2 milyar dolar cezaya çarptırılan Qualcomm, Broadcom’un teklifini kabul etse bile rekabet kurumunun anlaşmayı onaylaması gerekecek.