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13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emeklilerin yeni banka promosyon miktarı bu ay belirleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay yapılacak.

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emeklilerin yeni banka promosyon miktarı bu ay belirleniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını bu ay belirleyecek.

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek.

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli, promosyon, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),

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