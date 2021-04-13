13 Nisan altın fiyatlarında son durum | 13 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların yaşanan hareketlilikleri yakından takip ettiği altın piyasasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan hareketlilik, yerini durgunluğa bıraktı. Dalgalı seyrine hala devam eden altın fiyatlarında az da olsa değişimler yaşanıyor. Yarım altın dün kapanışta 1.483 seviyesindeyken, 13 Nisan tarihinde yarım altın güne 1,489 seviyesinde başladı. Peki, 13 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?