13 Nisan altın fiyatlarında son durum | 13 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların yaşanan hareketlilikleri yakından takip ettiği altın piyasasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan hareketlilik, yerini durgunluğa bıraktı. Dalgalı seyrine hala devam eden altın fiyatlarında az da olsa değişimler yaşanıyor. Yarım altın dün kapanışta 1.483 seviyesindeyken, 13 Nisan tarihinde yarım altın güne 1,489 seviyesinde başladı. Peki, 13 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 449,33 TL // SATIŞ: 453,65 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 728,52 TL // SATIŞ: 743,99 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.457 TL // SATIŞ: 1.488 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.914 TL // SATIŞ: 2.944 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.959 TL // SATIŞ: 2.902 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.944 TL // SATIŞ: 3.029 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 3.057 TL
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