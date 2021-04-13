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13 Nisan altın fiyatlarında son durum | 13 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 07:36 | Son Güncelleme

Değerli metaller arasında öne çıkan altınlar, uzun yıllardır birçok insanın dikkatini çekiyor. Yatırımcılar ise altın fiyatlarındaki hareketliliği merak ediyor. Altın fiyatları, dün kapanıştaki seviyesini koruyor. Dün gram altın 454 seviyesinde kapatırken, 13 Nisan günü 453 seviyelerinde güne başladı. Çeyrek altın ise 741 seviyesinde günü kapatırken, bu sabah itibariyle güne 744 seviyelerinde başladı. Peki, 13 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcıların yaşanan hareketlilikleri yakından takip ettiği altın piyasasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan hareketlilik, yerini durgunluğa bıraktı. Dalgalı seyrine hala devam eden altın fiyatlarında az da olsa değişimler yaşanıyor. Yarım altın dün kapanışta 1.483 seviyesindeyken, 13 Nisan tarihinde yarım altın güne 1,489 seviyesinde başladı. Peki, 13 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 449,33 TL // SATIŞ: 453,65 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 728,52 TL // SATIŞ: 743,99 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.457 TL // SATIŞ: 1.488 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.914 TL // SATIŞ: 2.944 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.959 TL // SATIŞ: 2.902 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.944 TL // SATIŞ: 3.029 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 3.057 TL
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