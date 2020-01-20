130 bin çalışanı ilgilendiriyor! MESS, metal işçisi için zam teklifini yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltti

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, MESS'in metal sektöründe devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğü belirtildi.

Anlaşma sağlanması hedefiyle Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacak altı ay için ücret artışı teklifini 10 Ocak'ta dönem enflasyonunun üzerinde olacak şekilde yüzde 8'e yükselttiklerini anımsatan MESS, şunları kaydetti:

"Sektörümüz sıra dışı bir dönemden geçiyor. İhracatta, iç satışlarda ve üretimde iki yıl öncesine göre yüzde 50'ye varan düşüşler bulunuyor. İç ve dış pazarlardaki bu koşulların istihdamı ve refahı olumsuz etkilememesi için tüm tarafların adım atması gerekiyor. MESS olarak uzlaşı odaklı yaklaşımımızı koruyoruz ve masada anlaşma sağlamak hedefiyle ücret artışı teklifimizi ikinci kez revize ediyoruz. Dönem enflasyonu yüzde 6 olmasına rağmen ücret artışı teklifimizi yüzde 10'a çıkarıyoruz."

'ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAKLAŞIM BEKLİYORUZ'

Türk Metal ve Özçelik-İş'in sözleşmenin ilk altı ayı için yüzde 26; Birleşik Metal-İş'in ise aynı dönem için yüzde 34 oranında artış talep ettiğini anımsatan MESS, Birleşik Metal-İş'in talebinin söz konusu dönem enflasyonunun 5 katı düzeyinde olduğunu vurguladı.