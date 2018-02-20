FİNANS

'13.000 milyoner Türkiye'yi terk etti'

20 Şubat 2018 11:20

Yurt dışına beyin göçünün araştırılması için Meclis’e araştırma önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, son 3 yılda 13.000 milyonerin yurt dışına yerleştiğini söyledi. Bakan, bu rakamdan 12.000'inin son 2 yılda ülkeyi terk ettiğine dikkat çekti.

'13.000 milyoner Türkiye'yi terk etti'
Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre, CHP, beyin göçünü durduracak politikaların geliştirilip, yeni bir eylem planı hazırlanması için Meclis araştırması istedi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulan araştırma önergesinde, “Türkiye tarihinin en yoğun beyin göçünü vermektedir. Yurttaşlar, gelecek ve güvenlik kaygısı sebebiyle Türkiye'den gitmenin yollarını aramakta ve başka ülkelere göç etmektedir” denildi. Son 3 yılda 13.000 milyonerin de yurt dışına yerleştiği savunuldu.
 
'NÜFUSA VE MİLYONER SAYISINA GÖRE EN ÇOK GÖÇ VEREN ÜLKE TÜRKİYE'
 
Önergede, “Türkiye son yıllarda ve hatta belki de tarihinin en yoğun beyin göçünü vermektedir. Yurttaşlar, gelecek ve güvenlik kaygısı sebebiyle Türkiye'den gitmenin yollarını aramakta ve başka ülkelere göç etmektedir” görüşü savunuldu. CHP'li vekil, “New World Wealth tarafından yapılan araştırmaya göre, nüfusa ve milyoner sayısına göre en fazla göç veren ülke, Türkiye'dir” dedi ve şunları söyledi:
 

'12.000'i SON 2 YILDA'
 
“2015'te 1000  olan sayı 2016'da 6000 kişi olmuştur. Türkiye, geçen yıl açıklanan rapora göre göç listesinde 5. ülkeyken bu yıl açıklanan raporda 3. ülke konumuna yükselmiştir. Son 3 yılda 13.000 Türk milyoner ülkeyi terk etmiştir. Bunların 12.000'i ise son 2 yılda göç etmiştir. Türkiye'de hukuk, demokrasi ve insan hakları ihlalleri arttıkça gelecek kaygısı temelli olarak sermaye ve beyin göçü hızlanıyor.”

YURT İÇİ GÖÇ İZMİR'E
 
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle ‘yurt içi göç' konusunda da bir soru önergesi verdi. Bakan, 2017'de İstanbul'daki konut fiyatlarının yüzde 8.9, Bursa'da yüzde 25.9, Balıkesir'de yüzde 26.9, Antalya'da yüzde 10.1, İzmir'de ise yüzde 18.4 artış gösterdiğini vurguladı. Geçen yıl kasım ayında ise Türkiye'deki konut fiyatlarında ortalama 0.48 artışa karşılık, İstanbul'da 0.09 düşüş olduğunu bildiren Bakan, “İzmir'de ise konut fiyatları, yüzde 1.44 artmıştır. Bu, orta sınıfın yurt içindeki göç hareketinin göstergesidir. Zenginler yurtdışına, daha az zenginler ise yurt içinde görece olarak daha demokratik ve özgür illere göç etmektedir” dedi.
10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın