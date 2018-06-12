138 yıllık hayal gerçekleşiyor

Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer alan tünel projesi ile 138 yıllık hayal gerçekleşti. Tünel, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle ulaşıma açılacak.

Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor

1 / 9 Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. O dönem kazma ve küreklerle yol yapımına başlanan bölgeye, Rize'den de vatandaşlar gruplar halinde giderek çalıştı. Hayata geçirilmesi yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tüneli Projesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde tekrar masaya geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temel atıldı.

2 / 9 DÜNYANIN EN UZUN 2'NCİ 'ÇİFT TÜPLÜ' TÜNELİ Yıllar sonra ilk kazma vurulan tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 kilometre kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

3 / 9 Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.

4 / 9 KIŞIN TEK TÜPTEN ULAŞIM VERİLDİ Tünel projesi kapsamında, 11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile 'Ovit Tüneli'nde Işık Göründü' töreni yapıldı. Ovit Dağı Geçidi'nin, 22 Kasım tarihinde kar yağışı ile ulaşıma kapanmasıyla birlikte Ovit Tüneli'nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verildi. Nisan ayında yeniden ulaşıma kapatılan tünelde elektromekanik işlemler tamamlandı.

5 / 9 Tünel projesi kapsamında, 11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile 'Ovit Tüneli'nde Işık Göründü' töreni yapıldı. Ovit Dağı Geçidi'nin, 22 Kasım tarihinde kar yağışı ile ulaşıma kapanmasıyla birlikte Ovit Tüneli'nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verildi.

6 / 9 Nisan ayında yeniden ulaşıma kapatılan tünelde elektromekanik işlemler tamamlandı.

7 / 9 AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer alan tünel projesi ile 138 yıllık hayal gerçekleşti. Tünel, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle ulaşıma açılacak. Trabzon ve Rize mitingleri için bölgeye gelecek Erdoğan, Rize programı sırasında Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirecek.

8 / 9 18 KİŞİ 40 SAAT MAHSUR KALMIŞTI ışın hava koşulları nedeniyle ulaşımın oldukça güç sağlandığı bölgede, Erzurum'un İspir ilçesinden 20 Kasım 2009 tarihinde yola çıkan ve içerisinde sürücüsü ile birlikte 18 kişi bulunan midibüs ile 30 kişi bulunan bir başka midibüs, 3 kamyon ve sürücüleri Ovit Dağı Biberoğlu Yaylası mevkiinde mahsur kalmıştı.