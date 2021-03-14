14 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi ve Şisal ortaklığı ile haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 14 Mart Süper Loto sonuçları saat 21.30’da Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak açıklanacak.

14 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Her hafta, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı yayın ile çekilen Süper Loto sonuçları, bu akşam 21.30’da belli olacak.

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşamın çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO TV

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Millî Piyango İdaresi tarafından başlatılmış bir şans oyunudur. 2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesiyle, çekilişler artık Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilmektedir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçimine dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Süper Loto, www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından veya en yakın satış noktasından oynanabilir.