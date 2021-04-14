14 Nisan altın fiyatları | 14 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Durgun seyrine bugün de devam eden altın fiyatlarında Cumhuriyet altını dün günü, 3.071 seviyelerinde kapattı. Altın fiyatları durgun bir şekilde ilerlerken yatırımcılar ise altın almak için en uygun zamanı belirlemeye çalışıyor. 14 Nisan gününde gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte ilk rakamlar…