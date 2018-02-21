FİNANS

14 şeker fabrikası özelleştiriliyor

21 Şubat 2018 09:38

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açıldığı duyuruldu.

14 şeker fabrikası özelleştiriliyor
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açtı. ihaleler nisan ayında yapılacak.
 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan'a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan'a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.
 
Geçici teminat tutarları ayrı ayrı olmak üzere; Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Alpullu, Elbistan ve Muş fabrikaları için 3 milyon TL, Bor, Kırşehir, Yozgat ve Burdur fabrikaları için 4 milyon TL, Çorum, Ilgın, Turhal ve Afyon fabrikaları için 5 milyon TL olarak belirlendi.
 
İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve ortak girişim grupları katılabilecek. Pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.
 

 

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Okuyucu Yorumları10 yorum
  • 197 Oy
    Satacak birşey kalmadı herhalde,saraya sıcak para lazım,yakında ne satacaklar merak ediyorum.
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  • 145 Oy
    tamam şekere zam üstüne zam gelir artık hayırlı olsun devet işletemiyormu da özel yapıyor
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  • 134 Oy
    Kimlerin alacağı belli, yabancı şirketler!!! kendi zehirli şekerlerini üretip piyasaya satacaklar.
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  • 126 Oy
    DEVAM EDİN ELDE AVUÇTA NE KALDIYSA SATIN...!!
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  • 113 Oy
    Aaaa satmadıkları fabrikamı kalmıııış.Neyse önümüzdeki seçimler için yine para yapacak fabrikaları bırakanlara rahmet,satanlarada herkes kendine göre duasını yapsın.
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  • 90 Oy
    Devlet düşünün zarar etmeyecek kurumlarını satıyorsa bu işte %100 Hile vardır.Şeker fabrikası zarar etmez,telekon zarar etmez,elektirik zarar etmez bunlarıı satıyorsa devleti yöenetenler %100 kendi çıkarları içindir başka izahatı yoktur mümkün değil bunuda bu millet görmüyorsa yazıklar olsun Ülke el altından Yahudilere peşkeş çekilmiş demektir
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  • 68 Oy
    Satacak bir biz kaldık
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  • 69 Oy
    satılmışlar, satar. çabalayanlar, üretir. vatan severler, sahip çıkar. muhtaç olduğun güç, damarlarında. insan ol, kula kulluk etme, yuların varmış gibi tutturma hayatını. ne ürettin? herşeyi sattın!. yol ihalesi yaptın, 3 e maal olacak yol, 30 a yaptırdın onuda nerde kansız var ona yaptırdın. UÇAN KAÇAN TÜRK HALKI, maskenin altındaki sahtekarları görün.
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  • 57 Oy
    hani bi film vardı kemal sunal ın aga köyü satıyordu başka aga ya hah işte o film de işnsanlarada baş fiyatı veriliyordu ya işte sonunda bizdede osatıla bu satıla korkarım sıra bizede galacek eh işsizlikte var alan ağa bize iş verir nassa mme iyi mi olur yogusa kemal sunal gibi dayak mım yeriz gayrısını allah bilir
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  • 77 Oy
    devletimiz ve milletimiz için iyi çalışanı için keyiften zora geçiş
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