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  4. 143 bin öğrenci, Uğur'lu olmak için sınava girdi

143 bin öğrenci, Uğur'lu olmak için sınava girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu: - "Sınavımıza 1,5 aydır öğrencilerimiz başvuruyor. Bu sınav, öğrencilerimizin hem seviyelerini belirlemek hem de yüzde 100'e varan burs sağlamak için yapılmış bir sınav. Türkiye genelindeki 143 bin yüksek katılım sayımız da bize duyulan güvenin bir göstergesi"

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları'nın düzenlediği, öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı, Uğur Okulları'nın 44 ildeki 106 okulunda gerçekleştirildi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için öğrencilere Uğur Okulları'nda burs olanağı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı, 11-12 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanma şansı sunan sınav, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlendi. Sınava 143 bin öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, rakamların, velilerin Uğur Okulları'na güvendiğini gösterdiğini belirterek, "50 yılı aşkın süredir Uğur Okulları, sadece eğitimle uğraşan bir kurum. Uğur Okulları'nda eğitim gören bir öğrencinin başka bir yerden destek almasına gerek kalmıyor." ifadelerini kullandı.

- "Velilerimizin okul seçimi yaptığı bir dönemdeyiz"

Uğur Dershaneleri'nin sınava hazırlık çalışmalarının Uğur Okulları'nda şu anda hayata geçirildiğini aktaran Kulaberoğlu, şunları kaydetti:

"Uğur Okulları'nın, Uğur Dershaneleri'nin 50 yıllık birikiminin entegre edilmiş olduğu başarılı bir programı var. Velilerimizin okul seçimi yaptığı bir dönemdeyiz. 'Okul nasıl bir geçmişe sahip, markanın sahibi kimdir' gibi detaylara dikkat etmeleri gerekiyor. Okulu ziyaret edip görüşmeleri, öğretmenleri hangi üniversitelerden mezun olmuş bakmaları lazım. Akademik olarak okul seçiminin bu şekilde yapılması gerekiyor."

Kulaberoğlu, Türkiye'de eğitime yeni bir soluk getirmek için yola çıktıklarını, velilerden ve öğrencilerden gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Sınavımıza 1,5 aydır öğrencilerimiz başvuruyor. Bu sınav, öğrencilerimizin hem seviyelerini belirlemek hem de yüzde 100'e varan burs sağlamak için yapılmış bir sınav. Türkiye genelindeki 143 bin yüksek katılım sayımız da bize duyulan güvenin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

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