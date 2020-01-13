143 bin öğrenci, Uğur'lu olmak için sınava girdi

"Uğur Okulları'nın, Uğur Dershaneleri'nin 50 yıllık birikiminin entegre edilmiş olduğu başarılı bir programı var. Velilerimizin okul seçimi yaptığı bir dönemdeyiz. 'Okul nasıl bir geçmişe sahip, markanın sahibi kimdir' gibi detaylara dikkat etmeleri gerekiyor. Okulu ziyaret edip görüşmeleri, öğretmenleri hangi üniversitelerden mezun olmuş bakmaları lazım. Akademik olarak okul seçiminin bu şekilde yapılması gerekiyor."

Kulaberoğlu, Türkiye'de eğitime yeni bir soluk getirmek için yola çıktıklarını, velilerden ve öğrencilerden gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Sınavımıza 1,5 aydır öğrencilerimiz başvuruyor. Bu sınav, öğrencilerimizin hem seviyelerini belirlemek hem de yüzde 100'e varan burs sağlamak için yapılmış bir sınav. Türkiye genelindeki 143 bin yüksek katılım sayımız da bize duyulan güvenin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

