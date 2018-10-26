15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

3 Kasım'da İstanbul'da kabin görevlisi işe alım etkinliği düzenleyecek olan şirketin kabin görevlileri için vereceği maaş ise 7 bin 500 lira’dan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkacak.
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