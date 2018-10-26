15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

3 Kasım'da İstanbul'da kabin görevlisi işe alım etkinliği düzenleyecek olan şirketin kabin görevlileri için vereceği maaş ise 7 bin 500 lira’dan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkacak.

İşte başvuru koşulları

1 / 13 Katar Havayolları 3 Kasım cumartesi günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında İstanbul Grand Hyatt Otel'de kabin görevlisi alım etkinliği düzeneyecek. İş ilanı verdi

2 / 13 Katar Havayolları verdiği alım ilanında, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" denildi. Katar Havayolları'nın başvuracaklarda aradığı koşullar ise şöyle:

3 / 13 Minimum 21 yaşında olmak

4 / 13 Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek

5 / 13 Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce

6 / 13 Doha'ya taşınmaya istekli

7 / 13 Minimum lise mezunu

8 / 13 Mükemmel sağlık ve fitness

9 / 13 Türkiye'ye hafta 48 sefer düzenleyen Katar Havayolları; - Hatay'a haftada üç sefer, Atatürk Havalimanı'na haftada 10 sefer,

10 / 13 Adana Havalimanı'na haftada üç sefer, Antalya'ya haftada iki sefer,

11 / 13 ucak-rotar Bodrum'a da haftada iki sefer düzenliyor.

12 / 13 Katar Havayolları bazı seferlerini ise yoğun talep nedeniyle 300 yolcu kapasiteli Airbus 330 ve Boeing 777 tipi uçaklarla yapıyor. KAYNAK: DHA