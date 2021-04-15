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15 Nisan dolar kuru ne kadar oldu? | 15 Nisan dolar ve euro ne kadar?

15.04.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru 15 Nisan Perşembe günü haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Hafta boyu değişen dolar kuru vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 15 Nisan dolar kuru ne kadar oldu? 15 Nisan dolar ve euro ne kadar? İşte yanıtı...

Dolar kuru ve euro'daki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar kuru hafta boyu 8.10 - 8.20 arasında yatay seyrini sürdürürken, bugün TCMB'nin açıklayacağı politika faizi ve karar metnindeki mesajlar merakla bekleniyor.
Bugün piyasalarda yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu faiz kararı izlenecek. TCMB metninde yapılacak değişiklikler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.
15 Nisan Perşembe sabahı itibariyle yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren dolar, 8,0759 TL üzerinden işlem görüyor.
ABD Doları 8,0742 TL alış fiyatına sahipken, satış fiyatı da 8,0873 TL'de bulunuyor. ABD Doları güne ise %0,21 değişimle başlangıç yaptı.
Küresel piyasalarda ise Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşük seyrin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında üç haftanın dip seviyesine yakın seyretmiş ve dolar endeksi 92 puanın altına inmişti.

EURO NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 9,6790 TL ile yapan euro ise 9,6724 TL alış ve 9,6856 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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