15 Nisan dolar kuru ne kadar oldu? | 15 Nisan dolar ve euro ne kadar?

Dolar kuru ve euro'daki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar kuru hafta boyu 8.10 - 8.20 arasında yatay seyrini sürdürürken, bugün TCMB'nin açıklayacağı politika faizi ve karar metnindeki mesajlar merakla bekleniyor.

Bugün piyasalarda yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu faiz kararı izlenecek. TCMB metninde yapılacak değişiklikler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

15 Nisan Perşembe sabahı itibariyle yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren dolar, 8,0759 TL üzerinden işlem görüyor.

ABD Doları 8,0742 TL alış fiyatına sahipken, satış fiyatı da 8,0873 TL'de bulunuyor. ABD Doları güne ise %0,21 değişimle başlangıç yaptı.

Küresel piyasalarda ise Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşük seyrin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında üç haftanın dip seviyesine yakın seyretmiş ve dolar endeksi 92 puanın altına inmişti.