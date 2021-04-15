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15 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper loto sonuçları Millipiyangoonline'da

15.04.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 15 Nisan çekilişinde Süper Loto devreden büyük ikramiye tutarı 18.480.885 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi, el değmeden ve noter huzurunda gerçekleşiyor. 15 Nisan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da MP Tv'de canlı olarak yayınlandı. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

15 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper loto sonuçları Millipiyangoonline'da

Süper Loto çekilişinde bu akşamın devreden büyük ikramiye tutarı 18.480.885 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından hafta üç gün düzenlenen Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlandı. Şans oyunu seven talihli adayları çekilişin hemen ardından "millipiyangoonline" Süper Loto sonuç sorgulama ekranından biletini kontrol edebilir. İşte, 15 Nisan Süper Loto çekilişinin detayları...

15 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarı 18.480.885 TL oldu. Bu akşamki çekiliş sonuçları 21:30'da MP Tv'de yayınlanacak olan canlı çekilişin hemen ardından duyuruldu.

SÜPER LOTO 15 NİSAN SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.

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