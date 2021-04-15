15 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper loto sonuçları Millipiyangoonline'da

Süper Loto çekilişinde bu akşamın devreden büyük ikramiye tutarı 18.480.885 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından hafta üç gün düzenlenen Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlandı. Şans oyunu seven talihli adayları çekilişin hemen ardından "millipiyangoonline" Süper Loto sonuç sorgulama ekranından biletini kontrol edebilir. İşte, 15 Nisan Süper Loto çekilişinin detayları...

15 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarı 18.480.885 TL oldu. Bu akşamki çekiliş sonuçları 21:30'da MP Tv'de yayınlanacak olan canlı çekilişin hemen ardından duyuruldu.

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Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.