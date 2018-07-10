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15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz'da İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz'da İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

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ibb 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Dini bayramlarda %50 15 temmuz seneryosunda ücretsiz..Cumhuriyet bayramında bakalım ne yapacak????
neden 23 nisan 19 mayıs 30 ağustos 28 ekim günleri üçretsiz olmuyor
Müjde derken?
Şimdi yandık otobüsler tıklım tıklım oluyor bedava olacağına paralı olsun insan gibi seyahat edelim.
metrobüs metro tramvay shoow surriiyyyy
bugüne kadar 29 ekimde niye hiç bedava olmadı
belediye meclisi değil Reis karar vermiştir
ki insanlar akın akın şehitler üzerinden şov yapanları izlemeye yenikapıya gelebilsin??
15 temmuz bayramı tatil ilan edilsin
bayramda niye bedava değil müslümanlar.
Tüm bayramlarda ücretsiz olmalı...
Kurban bayramimda %50 indirimli. 15 temmuzda ucretsiz. Gulermisin aglarmisin.
23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Agustos, 29 Ekim hepsinde bedava olmalı.
29 ekim , 23 nisan ve 30 ağustos da neden olmuyor? sınıf başkanı öyle mi istedi !!
tamamen saçmalık
yazık ya ülkeme
Sebep ne?Bayramda paraliyken 15 Temmuz neden bedava?
bayramda bile %50 indirimli
bayramda yüzde 50 15 Temmuz da ücretsiz 29 ekimde de 19 mayısta da 30 Ağustos da neden bedava değil
HER HANGİ BİR TATSIZLIK YAŞANMAŞIN BENCE KÖPRÜDEN GEÇİŞLERİ 15 TEMUZ GECESİNDE YASAK ETMELİSİNİZ O GECE HER HANGİ BİR TATSIZLIK TAŞKINLIK YAŞANMASIN YAŞANIRSA SORULULAR SUÇLUDUR
İnsanlar evine ekmek götüremiyor, 1 kg et alamıyor buna çözüm bulun kitleleri sadaka politikasıyla kandırmayın..
şu dünya tiyatrolar günü müydü neydi 15 temmuz
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