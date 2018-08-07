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150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 150 bin emekli için önemli düzenleme hayata geçirilecek. Maaşı 600 TL ile 900 TL arası olan 150 bin civarındaki emeklinin maaşına maksimum 400 TL'ye kadar zam yapılacak. Böylelikle maaşı bin TL'nin altında emekli kalmamış olacak.

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ilk defa verilen bin liralık bayram ikramiyelerinin ikincisi emekliler tarafından heyecanla beklenirken, söz konusu ikramiyelerin önümüzdeki hafta başına kadar hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

Bayram ikramiyelerinin yanı sıra Türkiye’de yaklaşık 12 milyon emekli içerisinde maaşı bin liranın altında olan 150 bin kişiye ise bir müjde daha geldi.

100 GÜNLÜK PLANDA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cuma günü açıklanan ‘100 Günlük Eylem Planı’nda düşük maaşlı emeklileri ilgilendiren çok önemli bir düzenlemede yer aldı.

MAAŞLARINA 400 TL ZAM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '' 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz.'' diyerek duyurduğu düzenleme kapsamında maaşı; 600 TL ila 900 TL arası olan 130 ila 150 bin civarında emeklinin maaşı bin lira seviyesine çekilecek.

100 GÜN İÇERİSİNDE BİN LİRANIN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI KALMAYACAK

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın eylem planı içerisinde yer alan düzenleme kapsamında 100 gün içerisinde Türkiye'de hiçbir emeklinin maaşı bin liranın altında olmayacak.

Emekliye bayram ikramiyesinin tarihi belli olduEmekliye bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu
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Anahtar Kelimeler:
Emekli maaş zam düzenleme Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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