150 bin emekliye müjde! Onlara da bayram ikramiyesi verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’ çerçevesinde yaptığı konuşmada; “Milletimize verdiğimiz 1000 (bin) liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Bu kapsamda olan toplam 150 bin kişiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Erdoğan, gerekli çalışmaların kısa zaman içerisinde başlatılacağını söyledi. Maaşı; 600 TL ila 900 TL arası olan 130 ila 150 bin civarında emekli bu uygulamadan faydalanabilecek.
Çılgın proje'de ilk adım atılacak, dev proje hizmete girecek
10 yıllık tahvil faizi rekora koşuyor
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Okuyucu Yorumları 0 yorum