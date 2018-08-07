150 bin emekliye müjde! Onlara da bayram ikramiyesi verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’ çerçevesinde yaptığı konuşmada; “Milletimize verdiğimiz 1000 (bin) liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu kapsamda olan toplam 150 bin kişiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Erdoğan, gerekli çalışmaların kısa zaman içerisinde başlatılacağını söyledi. Maaşı; 600 TL ila 900 TL arası olan 130 ila 150 bin civarında emekli bu uygulamadan faydalanabilecek.

