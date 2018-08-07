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150 bin emekliye müjde! Onlara da bayram ikramiyesi verilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

150 bin emekliye son dakika haberi. Haziran ayında bin liralık ilk ikramiyelerini alan ve temmuzda maaşları zamlanan emekliler; Kurban Bayramı öncesi ikinci ikramiyelerini almayı beklerken bir müjde daha geldi. Maaşı; 600 TL ila 900 TL arası olan 130 ila 150 bin civarında emekliler içinde bayram ikramiyesi verilecek.

150 bin emekliye müjde! Onlara da bayram ikramiyesi verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’ çerçevesinde yaptığı konuşmada; “Milletimize verdiğimiz 1000 (bin) liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu kapsamda olan toplam 150 bin kişiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Erdoğan, gerekli çalışmaların kısa zaman içerisinde başlatılacağını söyledi. Maaşı; 600 TL ila 900 TL arası olan 130 ila 150 bin civarında emekli bu uygulamadan faydalanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi kurban bayramı maaş

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