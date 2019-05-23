FİNANS

1500 yılda tüketilebilecek rezerv bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2019 09:32 | Son Güncelleme

Zonguldak havzasında 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, üretim seviyesi göz önünde bulundurulduğunda bu rezervin tüketilmesinin bin 500 yılı bulacağını açıkladı. Cansız, hedefin ise yılda 5 milyon taş kömürü çıkarmak olduğunu söyledi.

1500 yılda tüketilebilecek rezerv bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, beraberinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile birlikte TTK Kozlu Müessesse Müdürlüğü’ne ait maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

Yerin 560 metre altında işçilerin sofrasına konuk alan Bakan Yardımcısı Cansız, yaklaşık 2 saat maden ocağında kaldı.

Çıkışta konuşan Cansız, madenciliğin dünyadaki en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi.

BİN 500 YILDA TÜKETEBİLİRİZ

Zonguldak havzasında 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğunu ifade eden Cansız, “Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak. TTK Genel Müdürlüğü’nün başlattığı mekanize ve yarı mekanize sistemin uygulanabilirliğini bizatihi kendimiz görmüş olmaktan mutlu olduk.

Bunu kullanan arkadaşlarımızın da sistemi içselleştirmiş olduklarını görmek de ayrıca mutlu etti. Biz dışa bağımlılığımızı orta vadede büyük bir oranda Zonguldak’ın kömürüyle azaltmış olacağız. Bu vesile ile burada gördüğüm manzara, genel müdürlüğün yenilikçi uygulamaları devreye alması, çalışanlarımızın motivesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti.” dedi.

KAYNAK:DHA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldıYerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı
Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak havzası komur rezervi

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
1500 yıl beklemeyin, doğalgazla elektirik üreten santtralleri kapat, bacaları arıtmalı, çevreye en az zarar veren, acı bir de memleketin doğal güzelliklerinin olduğu yerlerde değil de kuş uçmaz kervan geçmez yerlerine yaparsınız dışa bağımlılıktan kurtuluruz.
iyi ozaman ucuzlatın kömürü biraz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi

Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi

Bakan Varank’tan esnafa kritik uyarı

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

"Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi"

Kilosu 1 liraya kadar geriledi!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.