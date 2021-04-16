16 Nisan altın bilezik fiyatları | 16 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altı bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları 16 Nisan itibariyle, kapanış seviyelerine yakın bir şekilde seyrediyor. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı 15 Nisan günü kapanışta 258 TL seviyelerindeyken, 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 413 seviyelerinde kapattı. 16 Nisan itibariyle merak edilen altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne? 16 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 421,04 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 16 Nisan itibarıyla %0,35 artışla 421,93 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 411,14, en yüksek 416,56 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 413,63 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 421,93 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 344,51 ile başlayan 18 Ayar Altın, 16 Nisan itibarıyla %0,30 artışla 345,05 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 329,09, en yüksek 333,43 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 331,09 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 345,05 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 267,94 ile başlayan 14 Ayar Altın, 16 Nisan itibarıyla %0,30 artışla 268,36 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 256,96, en yüksek 260,35 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 258,52 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 268,36 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 455,19 TL // SATIŞ: 455,26 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 732,00 TL // SATIŞ: 750,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.456 TL // SATIŞ: 1.500 TL

TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 3.011 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI ALIŞ: 2.957 TL // SATIŞ: 2.898 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ: 2.914 TL // SATIŞ: 2.992 TL