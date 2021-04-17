17 Nisan altın fiyatları! 17 Nisan gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları yaşadığı yükselişten sonra tekrar durgun seyrine geri döndü. Son günlerde altın fiyatları paralel bir çizgide ilerliyor. 15 Nisan kapanış seviyesindeki fiyatlarla genel olarak 17 Nisan sabahına başlayan altın, bu seyrine bir süre daha bu şekilde devam edecek gibi duruyor. 17 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında günün ilk rakamları…