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17 yıl sakladı! Hatalı basım eski 250 bin lirayı bugünkü 250 bin liraya satmak istiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 11:22 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli devlet memuru Mehmet Ali Demirci, 17 yıldır sakladığı ve Atatürk’ün sağ gözünden akan göz yaşı var gibi görünen basım hatalı eski 250 bin liraya günümüzdeki değeri olan 250 bin liraya satmak istiyor.

17 yıl sakladı! Hatalı basım eski 250 bin lirayı bugünkü 250 bin liraya satmak istiyor

Beyşehir’de bir kamu kurumundan emekli olan ve halen emlakçılık ve av bayiliği işi ile uğraşan Mehmet Ali Demirci, kamuda 1990’lı yıllardan sonra bir dönem mutemet olarak görev yaptığı sırada “hatalı basım” olarak nitelendirilen 250 bin Türk Lirası kağıt parayı fark etti. Kağıt paranın üzerindeki Atatürk’ün sağ gözünden akan göz yaşı var gibi görünen 250 bin liralık banknotu harcamayan Mehmet Ali Demirci, parayı 17 yıl sakladı.

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32 yıl boyunca çalıştığı kurumda emekli olmadan önce bir süre mutemet olarak görev yaptığını anlatan Mehmet Ali Demirci, çalışanlara maaşları kendisinin bankadan çekerek düzenledikleri bordro ve imza karşılığı dağıttığını anlattı. Demirci, “O dönemlerde bankalardan maaş çekme yoktu. Biz maaşları personelimize Ziraat Bankasından çekerek elden dağıtırdık. Yine böyle bir maaş dağıtımı esnasında bankadan çektiğim bir banknot arasında yer alan hatalı basım bir para dikkatimi çekti. Parada sanki Atatürk’ün sağ gözünden akan gözyaşı var gibi bir basım hatası söz konusuydu. Diğer 250 binliklere baktığımda böyle bir şey yoktu. Bu parayı kendi maaşımdan aldım, ayırdım. Maaşımın belki de dörtte biri veya daha fazlası değere sahipti o gün için. Hiç harcamadım, o günden beridir de saklıyorum. Araştırmalarımda bu paranın 1992 basımı olduğunu ve 2009 yılında da tedavülden kalktığını öğrendim. Bu parada Atamız, başkomutanımızın sağ gözünden yaş geliyor. Bunu kimse yanlış anlamasın, başka yerlere çekilmesin. Ben burada paramızda bir hatalı basım olduğunu anlatmaya, dikkat çekmeye çalışıyorum. Türkiye’de tektik ve orijinaldir, sadece benim elimdedir. Ki o günden bu yana da benim elimde. Görmek isteyenler gelip bakabilirler. Yıllardır saklıyorum ama bunu artık gerçek değerini bulabilirsem satmak istiyorum” dedi.

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"Alıcısı çıkarsa günümüzdeki aynı bu rakamı istiyorum"

Kendisinin geçmişten gelen eski paraları saklama alışkanlığının da olduğunu ve küçük çaplı bir Türk lirası koleksiyonuna sahip olduğunu anlatan Demirci, eski kağıt para ve madeni paraları uzun yıllardan beridir sakladığını vurguladı. Ancak, hatalı basım 250 bin liranın bu koleksiyonunda ayrı ve özel bir yeri olduğunu kaydeden Demirci, "Bu parayı sakladığımdan bu yana daha kimseyle iletişime geçmedim. İlk defa kamuoyuna bu haber vasıtasıyla duyurmak istiyorum. İnşallah duyururuz. Bu para o günün değeriyle 250 bin lira, ben de eğer alıcısı çıkarsa günümüzdeki aynı bu rakamı istiyorum. Para koleksiyoncularının, hatalı basımı yapan Merkez Bankası’nın ya da devletimizin ilgili kurumlarının ilgileneceğini, istediğim değeri vererek benden bu parayı alacağına inanıyorum. Ama gerçek değerinde bir alıcı çıkmazsa, çocuklarım, torunlarım için saklamaya da devam edeceğim" dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya hatalı basım

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