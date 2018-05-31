FİNANS

18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2018 14:20 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirmeyle toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak

18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacak.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2018/5) Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Yapılan açıklamada şöyle;

''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adaylar tercihlerini, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı persoenl alımı

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