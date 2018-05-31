18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacak.
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2018/5) Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı.
Yapılan açıklamada şöyle;
''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adaylar tercihlerini, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
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