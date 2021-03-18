18 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatı | 18 Mart Perşembe anlık 22 ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik olmadı. Genel olarak aynı seviyelerde ilerleyen 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram altın fiyatlarında düne göre az da olsa bir yükseliş gözlemlendi. Dün 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 378,42 TL civarlarında iken 14 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 229 TL civarlarında gezindi.
ALIŞ: 385 TL
SATIŞ: 388 TL
ALIŞ: 230,97 TL
SATIŞ: 278,89 TL
Yarım Altın
ALIŞ: 1,370 TL
SATIŞ: 1,397 TL
Çeyrek Altın
ALIŞ: 686 TL
SATIŞ: 698 TL
Gram Altın
ALIŞ: 421,19 TL
SATIŞ: 421,28 TL
Altın fiyatlarında bir süredir etkili olan satış baskısının durulması ve fiyatlardaki yükseliş çabasının istikrar kazanması açısından küresel tahvillerdeki satış hareketinin durulması önem taşıyor. Bu çerçevede bugün Fed’den gelecek olan mesajları ve global faiz hadlerindeki hareketliliği yakından takip edeceğiz. Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Şubat Ayı TÜFE verileri, ABD Şubat Ayı Yapı Ruhsatları & Konut Başlangıçları, FOMC Toplantı Kararı ve kararın arından Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklama takip edilecek.
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