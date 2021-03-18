18 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Mart Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. 18 Mart 2021 Süper Loto sonuçları noter huzurunda el değmeden yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Bu akşamın talihlileri bilet sorgulama işlemini Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamalarından sonuçları öğrenebilecek. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları!

18 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.30'da belli olacak. Sonuçlar MP Tv YouTube kanalı üzerinden ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi olan millipiyangoonline üzerinden duyurulacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.