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18 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Mart Süper Loto sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 18:24 | Son Güncelleme

Süper Loto çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Devreden ikramiye tutarı 2.831.218 TL olan Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Milli Piyango idaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Süper Loto'da bu akşamın talihlileri belli olacak. Peki, 18 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Süper Loto sonuçları!

18 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Mart Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. 18 Mart 2021 Süper Loto sonuçları noter huzurunda el değmeden yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Bu akşamın talihlileri bilet sorgulama işlemini Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamalarından sonuçları öğrenebilecek. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları!

18 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.30'da belli olacak. Sonuçlar MP Tv YouTube kanalı üzerinden ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi olan millipiyangoonline üzerinden duyurulacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.

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