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18 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? 18 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

18.04.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 18 Nisan Pazar gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 460 TL’de olan altın fiyatlarının daha yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 18 Nisan Pazar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 18 Nisan altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 18 Nisan Pazar gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 454,29 TL üzerinden yapan gram altın 460,35 TL alış ve 460,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
2.947,00 TL alış fiyatına sahip olan cumhuriyet altını, 3.023,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
1.473,00 TL alış fiyatına sahip olan yarım altının satış fiyatı 1.517,00 TL. Yarım altın önceki kapanışını ise 1.498,00 TL'den yapmıştı.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
741,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın 758,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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gram altın çeyrek altın
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