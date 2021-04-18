18 Nisan Süper Loto çekilişi | 18 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto saat kaçta çekiliyor?

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlayacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Çekiliş ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

18 Nisan günü Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak çekilecek olan Süper Loto, bu akşam itibariyle belli oluyor. Şans oyunu seven vatandaşların heyecanla bekledikleri çekilişin sonuçları ise 21.30’da belli oluyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişte bu hafta devreden büyük ikramiye 728 bin 045 TL oldu. Süper Loto sonuçlarının sorgulanması ise, çekilişin gerçekleşmesinin ardından millipiyangoonline.com adresi üzerinden açıklanıyor.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.



