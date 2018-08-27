“180 bin TL borçla aldığı işletmeyi 1 yılda kâra geçirdi”

Kastamonu’da 3 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığı lokantayı 180 bin TL’lik icra borcu ile devralan kadın, işletmeyi 1 yıl içerisinde kâra geçirmeyi başardı. Eşinin bile inanmadığı kadın, devletten 1 kuruş destek almadan, tamamen veresiye çalışarak 2 kişiyle birlikte tüm borcu 1 yılda ödeyerek işletmenin sahibi oldu ve şu anda 4 kadına istihdam sağlıyor.

Kastamonu’da 3 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığı lokantayı 180 bin TL icra borcu ile devralan Hamide Sazak, 1 yıl içerisinde işletmeyi kâra geçirmeyi başardı. 2 çocuk annesi Hamide Sazak, çocuklarının geleceği için yıllarca çeşitli iş yerlerinde çalıştı. 2015 yılında bir lokantada bulaşıkçı olarak başlayan Hamide Sazak, zamanla çalıştığı iş yeri maddi sorunlarla kapanma noktasına geldi. 180 bin TL’lik icra borcu bulunan lokantayı devralmayı düşündü ama işletmeyi devralacak hiçbir maddi durumu yoktu.

Eşi başta olmak üzere yakın çevresi 180 bin TL borcu bulunan lokantayı devraldığında üstesinden gelemeyeceğini, başaramayacağını düşündü ama Hamide Sazak yılmadı. 1 elemanla lokantanın başına geçen Hamide Sazak, aşçılıktan garsonluğa, temizlikten bulaşıkçılığa her işi kendisi yaptı. 180 bin TL’lik borcu 1 senede hatırla, gönülle veresiye olarak kapatan Hamide Sazak zamanla lokantayı kâra geçirdi. Yaz dönemlerinde çocuklarının da yanında çalıştığı Hamide Sazak, bir müddet sonra yanına 4 bayan eleman daha aldı ve işletmesini tamamen bayanların çalıştığı bir yer haline getirdi.