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19 Mart 22 ayar ve 14 ayar bilezik fiyatı | 19 Mart anlık bilezik gram fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 07:11 | Son Güncelleme

Özellikle düğünlerin, yatırım yapmak isteyenlerin ve altın takı kullanmayı seven birçok vatandaşın gündeminde yer alan 22 ve 14 ayar bilezik fiyatları günden güne değişmekte. Altın fiyatlarındaki değişim ise ilgiyle takip ediliyor. 19 Mart Cuma günü 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatları ne kadar?

19 Mart 22 ayar ve 14 ayar bilezik fiyatı | 19 Mart anlık bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik olmadı. Genel olarak aynı seviyelerde ilerleyen 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram altın fiyatlarında düne göre düşüş gözlemlendi. Dün 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 385 TL civarlarında iken 14 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 230 TL civarlarındaydı.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 370,95 TL
SATIŞ: 399,29 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 224,49 TL
SATIŞ: 27,43 TL

19 MART ALTIN FİYATLARI

Yarım Altın
ALIŞ: 1,332 TL
SATIŞ: 1,355 TL

Çeyrek Altın
ALIŞ: 669 TL
SATIŞ: 679 TL

Gram Altın
ALIŞ: 408,39 TL
SATIŞ: 408,48 TL

ALTIN YORUMLARI
Küresel tarafta, dünkü işlem gününde; sabah saatlerinde karmaşık fiyatlamalar hakimdi. Günün ilk saatlerinde, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın: Başkan Joe Biden’ın, ABD’nin artan bütçe açığını azaltmak için bir servet vergisi uygulamayı değerlendirebileceğini söylemesi dikkat çekerken, öğleden sonra; ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin’in bir katil olduğunu ve Rusya’nın, ABD seçimlerine müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini söyledi. Rusya ise; gelen açıklamaların akabinde Washington büyükelçisini Moskova’ya çağırdı. Bu gelişmeler de bir miktar piyasalarda tedirginliğe neden olurken, Rus Rublesi de hızla değer kaybetti.

Akşam saatlerinde ise tüm dikkatler; FED’in FOMC Kararları ve FED Başkanı Powell’ın basın toplantısındaydı. Açıklanan kararlarda; beklenildiği gibi faiz oranları sabit bırakılırken, tahvil alımlarının da hedeflerde ilerleme sağlanana kadar devam edeceği ve bunun yanı sıra; ters repo büyüklüğünün 30 Milyar Dolardan 80 Milyar Dolara yükseltildiği belirtildi. Yine, toparlanmanın büyük oranda Pandemi ile mücadeleye bağlı olduğu birkez daha vurgulanırken, FED Başkanı Powell da: Ekonomik aktivitede son dönemdeki genel toparlanmanın benzeri görülmemiş para ve maliye politikası adımlarından kaynaklı olduğunu söyleyerek, piyasalardaki erken tapering endişelerini dağıtmaya çalıştı.

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