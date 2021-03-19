19 Mart 22 ayar ve 14 ayar bilezik fiyatı | 19 Mart anlık bilezik gram fiyatları ne kadar?

ALTIN YORUMLARI Küresel tarafta, dünkü işlem gününde; sabah saatlerinde karmaşık fiyatlamalar hakimdi. Günün ilk saatlerinde, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın: Başkan Joe Biden’ın, ABD’nin artan bütçe açığını azaltmak için bir servet vergisi uygulamayı değerlendirebileceğini söylemesi dikkat çekerken, öğleden sonra; ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin’in bir katil olduğunu ve Rusya’nın, ABD seçimlerine müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini söyledi. Rusya ise; gelen açıklamaların akabinde Washington büyükelçisini Moskova’ya çağırdı. Bu gelişmeler de bir miktar piyasalarda tedirginliğe neden olurken, Rus Rublesi de hızla değer kaybetti.

Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik olmadı. Genel olarak aynı seviyelerde ilerleyen 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram altın fiyatlarında düne göre düşüş gözlemlendi. Dün 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 385 TL civarlarında iken 14 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 230 TL civarlarındaydı.

Akşam saatlerinde ise tüm dikkatler; FED’in FOMC Kararları ve FED Başkanı Powell’ın basın toplantısındaydı. Açıklanan kararlarda; beklenildiği gibi faiz oranları sabit bırakılırken, tahvil alımlarının da hedeflerde ilerleme sağlanana kadar devam edeceği ve bunun yanı sıra; ters repo büyüklüğünün 30 Milyar Dolardan 80 Milyar Dolara yükseltildiği belirtildi. Yine, toparlanmanın büyük oranda Pandemi ile mücadeleye bağlı olduğu birkez daha vurgulanırken, FED Başkanı Powell da: Ekonomik aktivitede son dönemdeki genel toparlanmanın benzeri görülmemiş para ve maliye politikası adımlarından kaynaklı olduğunu söyleyerek, piyasalardaki erken tapering endişelerini dağıtmaya çalıştı.

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