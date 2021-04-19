19 Nisan altın bilezik gram fiyatlarında ilk rakamlar | 19 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 ayar altın bilezik gram fiyatı son kapanışta 421 seviyelerindeydi, 19 Nisan itibariyle ise 22 ayar altın bilezik gram fiyatı 426,86 TL’den işlem görüyor. Altının ons fiyatı çok uzun zaman sonra ilk defa 1,777 TL seviyesine geldi. Ons fiyatının bu seviyede olması ise diğer altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Son kapanışta 14 ayar altın 263 seviyesindeyken, 18 ayar altın ise 337 TL’den işlem gördü. 19 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?
Altın bilezik gram fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 426,86 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 19 Nisan itibarıyla %0,53 artışla 428,34 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 416,63, en yüksek 421,99 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 421,58 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 428,34 TL'ye karşılık gelmektedir.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 349,27 ile başlayan 18 Ayar Altın, 19 Nisan itibarıyla %0,53 artışla 350,49 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 333,48, en yüksek 337,78 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 337,45 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 350,49 TL'ye karşılık gelmektedir.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 271,64 ile başlayan 14 Ayar Altın, 19 Nisan itibarıyla %0,41 artışla 272,27 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 260,39, en yüksek 263,75 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 263,49 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 272,27 TL'ye karşılık gelmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 457,97 TL // SATIŞ: 462,39 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 742,48 TL // SATIŞ: 758,64 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.485 TL // SATIŞ: 1.485 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.969 TL // SATIŞ: 3.001 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.009 TL // SATIŞ: 2.949 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.053 TL // SATIŞ: 3.088 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.025 TL // SATIŞ: 3.102 TL
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