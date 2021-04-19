FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 19 Nisan altın bilezik gram fiyatlarında ilk rakamlar | 19 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

19 Nisan altın bilezik gram fiyatlarında ilk rakamlar | 19 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

19.04.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları özellikle son zamanlarda oldukça hareketli günler geçiriyor. Geçtiğimiz ay dolar kurunda yaşanan hareketlilikten etkilenerek bir anda yükseliş gösteren altın fiyatları, yatırımcılar tarafından oldukça dikkat çekti. Yaşanan bu hareketlilikten sonra durgun bir seviyede kalan altın bilezik fiyatları ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 19 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 ayar altın bilezik gram fiyatı son kapanışta 421 seviyelerindeydi, 19 Nisan itibariyle ise 22 ayar altın bilezik gram fiyatı 426,86 TL’den işlem görüyor. Altının ons fiyatı çok uzun zaman sonra ilk defa 1,777 TL seviyesine geldi. Ons fiyatının bu seviyede olması ise diğer altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Son kapanışta 14 ayar altın 263 seviyesindeyken, 18 ayar altın ise 337 TL’den işlem gördü. 19 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 426,86 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 19 Nisan itibarıyla %0,53 artışla 428,34 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 416,63, en yüksek 421,99 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 421,58 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 428,34 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 349,27 ile başlayan 18 Ayar Altın, 19 Nisan itibarıyla %0,53 artışla 350,49 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 333,48, en yüksek 337,78 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 337,45 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 350,49 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 271,64 ile başlayan 14 Ayar Altın, 19 Nisan itibarıyla %0,41 artışla 272,27 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 260,39, en yüksek 263,75 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 263,49 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 272,27 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 457,97 TL // SATIŞ: 462,39 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 742,48 TL // SATIŞ: 758,64 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.485 TL // SATIŞ: 1.485 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.969 TL // SATIŞ: 3.001 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.009 TL // SATIŞ: 2.949 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.053 TL // SATIŞ: 3.088 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.025 TL // SATIŞ: 3.102 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç savcı koronaya yenik düştü

Genç savcı koronaya yenik düştü

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte 3 ihtimal

Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte 3 ihtimal

Deniz olmayan kentten dünyaya balık ihracı!

Deniz olmayan kentten dünyaya balık ihracı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TCMB'dan kripto para açıklaması!

TCMB'dan kripto para açıklaması!

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.