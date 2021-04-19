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19 Nisan altın fiyatları | 19 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

19.04.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Yakından takip edilen altın fiyatları geçtiğimiz ay yaşadığı yükselişten sonra önemli bir seviyede durgunluk gösteriyor. Amerikan dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatının bu seviyede değer kazanması ise altın fiyatlarını artırdı. Değerli madenler arasında yer alan altın, çok uzun süredir birçok kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 19 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları haftalık bazda yaşadığı değer kazanıcı ile yatırımcılarını memnun etti. Yaşadığı ani yükselişten sonra durgun bir seyirde devam eden altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yükselişe geçti. Bir süredir aynı seviyede ilerleyen altın fiyatları, dolar kurunda yaşanan düşüşten etkilendi. Dolar kurunun 8,05 bandına kadar gerilemesine rağmen, altının ons fiyatı değer kazandı. Altın çok uzun zaman sonra 1.777 dolara kadar yükseldi. 19 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 457,97 TL // SATIŞ: 462,39 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 742,48 TL // SATIŞ: 758,64 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.485 TL // SATIŞ: 1.485 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.969 TL // SATIŞ: 3.001 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.009 TL // SATIŞ: 2.949 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.053 TL // SATIŞ: 3.088 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.025 TL // SATIŞ: 3.102 TL
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Anahtar Kelimeler:
gram altın Amerikan Doları
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