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19 Nisan On numara çekiliş sonuçları belli oldu! On numara bilet sorgulama ekranı

19.04.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Nisan On numara çekiliş sonuçları belli oldu! On numara çekilişi canlı yayını MP Tv üzerinden gerçekleşti. Milli Pİyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen On numara çekilişi'nde bu haftanın ilk çekilişi sona erdi. Peki, On Numara bilet nasıl sorgulanır? İşte, 19 Nisan On numara çekilişi sonuç ekranı...

19 Nisan On numara çekiliş sonuçları belli oldu! On numara bilet sorgulama ekranı

19 Nisan On numara çekilişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 19 Nisan tarihli On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı 231 bin TL oldu. Peki, On Numara bileti nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, On Numara çekilişi sonuç ekranı...

19 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 19 Nisan sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın şanslı numaraları şunlar oldu:

1 2 5 14 20 21 27 34 35 40 41 46 50 51 53 54 55 59 69 70 71 80

19 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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