19 şirket hangi yatırımı yapacak?

Yatırım teşvik sistemine katılmaya hak kazanan 19 şirkete belgeleri takdim edildi. Peki yatırımlar neler?
İşte teşvik verilen firma ve projeler
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Alvimedica
Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi - Yatırım tutarı 1.5 milyar lira- 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
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Assan Aliminyum
Direkt doğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi- Yatırım tutarı 3.1 milyar lira- 640 kişiye istihdam sağlayacak
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Atayurt İnşaat
Güneş paneli üretimi- Yatırım tutarı 1,4 milyar lira - Bin 590 kişiye istihdam sağlayacak
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BMC
Teşvik sisteminde BMC'nin 4 adet projesi bulunuyor. Bunlar zırhlı araç üretimi, insansız zırhlı araç üretimi, hızlı tren-metro üretimi ve dizel motor üretimi... Yatırım tutarı yaklaşık 2 milyar TL - 2300 kişiye istihdam sağlayacak
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CFS Petrokimya
Polipropilen üretimi - Yatırım tutarı 4.1 milyar lira - Bin kişiye istihdam sağlayacak
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Dow Aksa
Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi - Yatırım tutarı 1.8 milyar lira - 434 kişiye istihdam sağlayacak
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Ekore
Güneş paneli üretimi - Yatırım tutarı 2.2 milyar lira - Bin 250 kişiye istihdam sağlayacak
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Ersan
Ham Petrol İşleme Rafinerisi kuracak - Yatırım tutarı 3.1 milyar dolar - İstihdam edilecek kişi sayısı 600
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SASA
Petrokimya Üretim Tesisi ve PTA – MEG Üretim Tesisi - İki yatırım için toplam 28 milyar lira - İstihdam sağlanacak kişi sayısı 6 bin 200 kişi
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İpek Mobilya
Çinko külçe - Yatırım tutarı 1.1 milyar lira - İstihdam sağlanacak kişi sayısı bin
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Most Makine
Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler - Yatırım tutarı 1.5 milyar lira - 800 kişiye istihdam sağlayacak
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Siirt Bakır
İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi - Yatırım tutarı 2 milyar lira - Bin kişiye istihdam sağlayacak
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Metcap Enerji
Polietilen ve polipropilen üretimi - Yatırım tutarı 15.3 milyar lira - Bin 150 kişiye istihdam sağlayacak
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TUSAŞ
Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı - Yatırım tutarı 5 milyar liraya yakın - 3 bin 200 kişiye istihdam sağlayacak
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Oyak Renault
Hibrit Motor Üretimi - Yatırım tutarı 493 milyon lira - 110 kişiye istihdam sağlayacak
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Vestel
Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya) - Yatırım tutarı 28.3 milyar lira - 6 bin 240 kişiyi istihdam edecek
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Sütaş
Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık - Yatırım tutarı 647 milyon lira - Bin 90 kişiye istihdam sağlayacak
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Tosyalı
Entegre Madencilik Yatırımı - Yatırım tutarı 28 milyar lira - Tüm yatırımların toplam tutarı 35 milyar lira...
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Yıldız Metalurji
Çinko üretimi - Yatırım tutarı 4 milyon 400 bin lira - Bin 480 kişiye istihdam sağlayacak.
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Yatırım teşvik sistemindeki 23 yatırımın 34 bin 111'i doğrudan olmak kaydıyla 134 bin istihdam yaratması bekleniyor. İhracata 6 milyar 318 katkı sağlarken, ithalatı da 12 milyar 312 milyon azaltması hedefleniyor.
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Sistem, 2017'de 47 milyar dolara ulaşan cari açığa 19 milyar dolar iyileşme sağlayacak.
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