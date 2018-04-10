19 şirket hangi yatırımı yapacak?

Yatırım teşvik sistemine katılmaya hak kazanan 19 şirkete belgeleri takdim edildi. Peki yatırımlar neler?

İşte teşvik verilen firma ve projeler

1 / 21 Alvimedica Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi - Yatırım tutarı 1.5 milyar lira- 4 bin kişiye istihdam sağlayacak

2 / 21 Assan Aliminyum Direkt doğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi- Yatırım tutarı 3.1 milyar lira- 640 kişiye istihdam sağlayacak

3 / 21 Atayurt İnşaat Güneş paneli üretimi- Yatırım tutarı 1,4 milyar lira - Bin 590 kişiye istihdam sağlayacak

4 / 21 BMC Teşvik sisteminde BMC'nin 4 adet projesi bulunuyor. Bunlar zırhlı araç üretimi, insansız zırhlı araç üretimi, hızlı tren-metro üretimi ve dizel motor üretimi... Yatırım tutarı yaklaşık 2 milyar TL - 2300 kişiye istihdam sağlayacak

5 / 21 CFS Petrokimya Polipropilen üretimi - Yatırım tutarı 4.1 milyar lira - Bin kişiye istihdam sağlayacak

6 / 21 Dow Aksa Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi - Yatırım tutarı 1.8 milyar lira - 434 kişiye istihdam sağlayacak

7 / 21 Ekore Güneş paneli üretimi - Yatırım tutarı 2.2 milyar lira - Bin 250 kişiye istihdam sağlayacak

8 / 21 Ersan Ham Petrol İşleme Rafinerisi kuracak - Yatırım tutarı 3.1 milyar dolar - İstihdam edilecek kişi sayısı 600

9 / 21 SASA Petrokimya Üretim Tesisi ve PTA – MEG Üretim Tesisi - İki yatırım için toplam 28 milyar lira - İstihdam sağlanacak kişi sayısı 6 bin 200 kişi

10 / 21 İpek Mobilya Çinko külçe - Yatırım tutarı 1.1 milyar lira - İstihdam sağlanacak kişi sayısı bin

11 / 21 Most Makine Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler - Yatırım tutarı 1.5 milyar lira - 800 kişiye istihdam sağlayacak

12 / 21 Siirt Bakır İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi - Yatırım tutarı 2 milyar lira - Bin kişiye istihdam sağlayacak

13 / 21 Metcap Enerji Polietilen ve polipropilen üretimi - Yatırım tutarı 15.3 milyar lira - Bin 150 kişiye istihdam sağlayacak

14 / 21 TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı - Yatırım tutarı 5 milyar liraya yakın - 3 bin 200 kişiye istihdam sağlayacak

15 / 21 Oyak Renault Hibrit Motor Üretimi - Yatırım tutarı 493 milyon lira - 110 kişiye istihdam sağlayacak

16 / 21 Vestel Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya) - Yatırım tutarı 28.3 milyar lira - 6 bin 240 kişiyi istihdam edecek

17 / 21 Sütaş Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık - Yatırım tutarı 647 milyon lira - Bin 90 kişiye istihdam sağlayacak

18 / 21 Tosyalı Entegre Madencilik Yatırımı - Yatırım tutarı 28 milyar lira - Tüm yatırımların toplam tutarı 35 milyar lira...

19 / 21 Yıldız Metalurji Çinko üretimi - Yatırım tutarı 4 milyon 400 bin lira - Bin 480 kişiye istihdam sağlayacak.

20 / 21 Yatırım teşvik sistemindeki 23 yatırımın 34 bin 111'i doğrudan olmak kaydıyla 134 bin istihdam yaratması bekleniyor. İhracata 6 milyar 318 katkı sağlarken, ithalatı da 12 milyar 312 milyon azaltması hedefleniyor.