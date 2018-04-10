FİNANS

19 şirket hangi yatırımı yapacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2018 09:10 | Son Güncelleme

Kamuoyu tarafından 'Süper Teşvik' olarak bilinen proje bazlı teşvik sisteminin tanıtımı için tören düzenlendi. 19 şirket teşvik belgesi alırken bunların içerisinde üç şirket toplamda 85 milyar liralık yatırımla dikkat çekti. İşte o yatırımlar...

Yatırım teşvik sistemine katılmaya hak kazanan 19 şirkete belgeleri takdim edildi. Peki yatırımlar neler?

İşte teşvik verilen firma ve projeler

1 / 21

Alvimedica

Alvimedica
Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi - Yatırım tutarı 1.5 milyar lira- 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
2 / 21

Assan Aliminyum

Assan Aliminyum
Direkt doğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi- Yatırım tutarı 3.1 milyar lira- 640 kişiye istihdam sağlayacak
3 / 21

Atayurt İnşaat

Atayurt İnşaat
Güneş paneli üretimi- Yatırım tutarı 1,4 milyar lira - Bin 590 kişiye istihdam sağlayacak
4 / 21

BMC

BMC
Teşvik sisteminde BMC'nin 4 adet projesi bulunuyor. Bunlar zırhlı araç üretimi, insansız zırhlı araç üretimi, hızlı tren-metro üretimi ve dizel motor üretimi... Yatırım tutarı yaklaşık 2 milyar TL - 2300 kişiye istihdam sağlayacak
5 / 21

CFS Petrokimya

CFS Petrokimya
Polipropilen üretimi - Yatırım tutarı 4.1 milyar lira - Bin kişiye istihdam sağlayacak
6 / 21

Dow Aksa

Dow Aksa
Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi - Yatırım tutarı 1.8 milyar lira - 434 kişiye istihdam sağlayacak
7 / 21

Ekore

Ekore
Güneş paneli üretimi - Yatırım tutarı 2.2 milyar lira - Bin 250 kişiye istihdam sağlayacak
8 / 21

Ersan

Ersan
Ham Petrol İşleme Rafinerisi kuracak - Yatırım tutarı 3.1 milyar dolar - İstihdam edilecek kişi sayısı 600
9 / 21

SASA

SASA
Petrokimya Üretim Tesisi ve PTA – MEG Üretim Tesisi - İki yatırım için toplam 28 milyar lira - İstihdam sağlanacak kişi sayısı 6 bin 200 kişi
10 / 21

İpek Mobilya

İpek Mobilya
Çinko külçe - Yatırım tutarı 1.1 milyar lira - İstihdam sağlanacak kişi sayısı bin
11 / 21

Most Makine

Most Makine
Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler - Yatırım tutarı 1.5 milyar lira - 800 kişiye istihdam sağlayacak
12 / 21

Siirt Bakır

Siirt Bakır
İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi - Yatırım tutarı 2 milyar lira - Bin kişiye istihdam sağlayacak
13 / 21

Metcap Enerji

Metcap Enerji
Polietilen ve polipropilen üretimi - Yatırım tutarı 15.3 milyar lira - Bin 150 kişiye istihdam sağlayacak
14 / 21

TUSAŞ

TUSAŞ
Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı - Yatırım tutarı 5 milyar liraya yakın - 3 bin 200 kişiye istihdam sağlayacak
15 / 21

Oyak Renault

Oyak Renault
Hibrit Motor Üretimi - Yatırım tutarı 493 milyon lira - 110 kişiye istihdam sağlayacak
16 / 21

Vestel

Vestel
Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya) - Yatırım tutarı 28.3 milyar lira - 6 bin 240 kişiyi istihdam edecek
17 / 21

Sütaş

Sütaş
Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık - Yatırım tutarı 647 milyon lira - Bin 90 kişiye istihdam sağlayacak
18 / 21

Tosyalı

Tosyalı
Entegre Madencilik Yatırımı - Yatırım tutarı 28 milyar lira - Tüm yatırımların toplam tutarı 35 milyar lira...
19 / 21

Yıldız Metalurji

Yıldız Metalurji
Çinko üretimi - Yatırım tutarı 4 milyon 400 bin lira - Bin 480 kişiye istihdam sağlayacak.
20 / 21

Yatırım teşvik sistemindeki 23 yatırımın 34 bin 111'i doğrudan olmak kaydıyla 134 bin istihdam yaratması bekleniyor. İhracata 6 milyar 318 katkı sağlarken, ithalatı da 12 milyar 312 milyon azaltması hedefleniyor.
21 / 21

Sistem, 2017'de 47 milyar dolara ulaşan cari açığa 19 milyar dolar iyileşme sağlayacak.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper teşvik D.Ream
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diziyi kaçırmamak için rapor aldı, işinden oldu

Diziyi kaçırmamak için rapor aldı, işinden oldu

Yerli otomobil CEO'su belli oldu iddiası

Yerli otomobil CEO'su belli oldu iddiası

Nusr-et'e İngiliz ve Singapurlu ortak

Nusr-et'e İngiliz ve Singapurlu ortak

Bursa'da istihdam edilecek 12 bin kişi aranıyor

Bursa'da istihdam edilecek 12 bin kişi aranıyor

Eğribel Tüneli'nde kazı çalışmaları sona eriyor

Eğribel Tüneli'nde kazı çalışmaları sona eriyor

Ülker ve Doğuş'un ardından bir dev daha kredi yapılandırmasına gidiyor

Ülker ve Doğuş'un ardından bir dev daha kredi yapılandırmasına gidiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.