FİNANS

1975 model özel seri minibüse gözü gibi bakıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2019 17:11 | Son Güncelleme

Ordu’da yıllar önce satın aldığı 1975 model minibüsü keyfince modifiye ettiren Ahmet Şahin, ‘Çiçek Abbas’ filmini adeta günümüzde yaşatıyor. Görenlerin oldukça dikkatini çeken aracı fotoğraflamak için, insanlar sıraya bile girebiliyor.

1975 model özel seri minibüse gözü gibi bakıyor

Ordulu Ahmet Şahin, yaklaşık 10 yıl önce aldığı 1975 model Ford marka özel seri minibüsü, kendi keyfine göre restore ettirdi. Önceden askeriyede ambulans olarak hizmet veren ve Ahmet Şahin aldıktan sonra özel bir kırmızı rengine boyanan minibüs, insanların aklına, Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı, baş rollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Pembe Mutlu’nun yer aldığı 1982 yılı yapımı Türk komedi-drama filmini getiriyor. Evin altında yapılan garajda üzerine örtü kapatılarak muhafaza edilen minibüs, Türkiye’de bulunan benzerleri arasında motor, şanzıman ve donanım olarak da farklı olduğundan eşine çok az rastlanıyor. Orijinale sadık kalınarak, yarı VIP olarak restore edilen minibüs, konforuyla da dikkat çekiyor.

AW742729_02 (1)


'AİLEDEN BİRİSİ GİBİ, SATMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİK'

Eşine az rastlanan minibüsün sahibi Ahmet Şahin, eskiden gelen heves nedeniyle aracı 10 yıl önce satın aldığını, şimdilerde ise aracın kendi ailelerinden birisi olduğunu söyledi. Şahin, “1975 model Alman diye hitap edilen Avrupa bir araç. Şu anki araç daha önceden ambulans olarak askeriyede kullanılmış. 1984 yılında babam sağ iken bize bir minibüs almıştı. O zamanlarda bizde heves vardı. Sonrasında da bu aracı aldık. Bu araç sonradan bize aileden birisi gibi geldi. Şimdi bu araç bizim bir evladımız gibi, elden çıkartmayı düşünmedik. Mahallenin ve Ordu'nun simgesi halinde” dedi.

AW742729_03 (1)

'ÇİÇEK ABBAS FİLMİNDEKİ ARAÇTAN DAHA ESKİ'

“Aracı görenler de zaten park ettiğimiz yerde sıraya geçip, fotoğraf çektirmek istiyorlar” diyen Şahin, “İnsanların çok farklı tepkisi oluyor. Bu araç Çiçek Abbas filminde kullanılan araçtan daha eski. Filmde kullanılan araç yerli ama bu aracın her tarafı sac. Nadir bulunan bir araç” şeklinde konuştu.

AW742729_05

'SIFIR ARAÇ FİYATI TEKLİF EDİLDİ AMA SATMADIM'

Araç için 5 yıl önce sıfır otomobil fiyatı kadar para teklif edildiğini ancak satmaya kıyamadığını belirten Şahin, aracın motorunun V6 olmasından kimi zaman polis ekipleriyle sıkıntı yaşayabildiklerini de aktardı. Çıkan sesten dolayı polislerin kimi zaman para cezası yazmak istediklerini ancak aracın orijinal sesinin gürültülü olduğunu belirten Ahmet Şahin, “Bunda abartı egzoz olduğunu zannediyorlar. Ben araçta iken polisimiz beni durdurdu ve ceza yazmak istediğini söyledi. Ekiplere aracın orijinalinin böyle olduğunu söyledim. Amerikan araçları gibi gürültü çıkartıyor” şeklinde konuştu.
Ahmet Şahin aracı her gördüğünde mutlu olduğunu dile getirerek, görmek isteyenlerin de ziyarette bulunabileceklerini aktardı.

AW742729_07 (1)

OĞLUNA 'ÇİÇEK ABBAS' LAKABI TAKILDI

Ahmet Şahin’in oğlu Tamer ve Soner Şahin de araç ile gezmekten oldukça fazla keyif aldıklarını belirterek, dikkatlerin bu araçta toplandığını aktardılar. Araç sayesinde insanların kendilerini tanıdıklarını belirten Tamer ve Soner Şahin, babalarından sonra aracı en iyi şekilde muhafaza edeceklerini belirttiler. Soner Şahin ayrıca, araç sayesinde kendi lakabının ‘Çiçek Abbas’ olduğunu da sözlerine ekledi.

KAYNAK:İHA

Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda... Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda...
60 ülkeden iş insanı Junioshow Fuarı’na geliyor60 ülkeden iş insanı Junioshow Fuarı’na geliyor
BIS Uyardı: Riskler artıyor Merkez Bankaları'nın cephanesi bitiyorBIS Uyardı: Riskler artıyor Merkez Bankaları'nın cephanesi bitiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu Çiçek Abbas modifiye

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Dizel araçlara yasak geliyor! Bugün başladı

Dizel araçlara yasak geliyor! Bugün başladı

Vatandaş akın etti! Talep patladı

Vatandaş akın etti! Talep patladı

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Burada arazisi olan yaşadı!

Burada arazisi olan yaşadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Yetiştireni zengin ediyor

Yetiştireni zengin ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
60 ülkeden iş insanı Junioshow Fuarı’na geliyor

60 ülkeden iş insanı Junioshow Fuarı’na geliyor

BIS Uyardı: Riskler artıyor Merkez Bankaları'nın cephanesi bitiyor

BIS Uyardı: Riskler artıyor Merkez Bankaları'nın cephanesi bitiyor

'Mobilyada KDV indiriminin sürmesi 100 bin ek istihdam sağlar'

'Mobilyada KDV indiriminin sürmesi 100 bin ek istihdam sağlar'

Hasankeyf-2 Köprüsü'nde son 30 metre

Dev proje hizmete giriyor

1 Nisan’da iç sularda başlayan av yasağı bitti

Av yasağı bitti! Vatandaşlardan yoğun ilgi

AA Finans'ın haziran ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans'ın haziran ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.