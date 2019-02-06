FİNANS

10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Elektrik desteği 15 Şubat'ta başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelere elektrik faturası desteği verileceğini açıklamıştı. 10 milyon vatandaşa verilecek 80 TL'lik destek 15 Şubat'ta başlayacak.

10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Elektrik desteği 15 Şubat'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenleme 15 Şubat'ta hayata geçiyor. Söz konusu uygulamadan 2,5 milyon hane, 10 milyon vatandaş yararlanacak.

FATURANIN 80 TL'SİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal yardım alan ailelere yönelik şöyle konuşmuştu:

''Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak.

GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bakanlar düzeyinde toplandığını belirten Dönmez, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız da grup toplantısında destekten 150 kilovatsaate kadar vatandaşlarımızın yararlanacağını söyledi. Üç bakanlığımızın ekipleri bir araya geldi ve şu an gruplama çalışması yapılıyor. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor" açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik desteği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal yardım

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
onun parasını devlet değil gene halk cebinde çıkacak vergilerle karşılanacak .....hadi millet vekilleri kendi maaşları ile ödesinler bakalım ...seçim yaklaşıyor diye nasıl oy alacaklarını şaşırdılar artık
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