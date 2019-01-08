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2.5 milyon kişinin elektrik faturasının 80 lirasını devlet ödeyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda peş peşe müjde üstüne müjde açıkladı. Elektrik faturaları ile kredi kartlarında yeni bir uygulamaya gidileceğini belirtti.

2.5 milyon kişinin elektrik faturasının 80 lirasını devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal yardım alan ailelere ise elektrik faturası desteğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda peş peşe müjde üstüne müjde açıkladı.

Kredi kartı borçlarını ödeyemeyenlere Ziraat Bankası üzerinden kredi kullandırılabileceğini belirten Erdoğan,

350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracağını, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 3 puan olan sigorta pirim desteğini 5 puana çıkardıklarını açıkladı.
Faturanın 80 lirasını devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal yardım alan ailelere ise müjdesi elektrik faturaları üzerinden oldu.

''Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devletin karşılayacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kredi kartı elektrik faturası

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