2 ay önce kedi-köpek maması üretim tesisi kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yaşayan girişimci Sibel Doğan, 2 ay önce KOSGEB desteğiyle kedi-köpek maması üretim tesisi kurdu. Kısa süre içinde ticari başarıyı yakalayan genç girişimci, konserve mamalarını Ankara, Antalya Adana, İstanbul ve İzmir’deki bayilerine toptan olarak gönderiyor. Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta içinde Bulgaristan’a 30 bin konserve mama ihraç edeceğini, Amerika, Almanya, Kıbrıs ve Arap ülkelerinden de teklif aldığını söyledi.

Doğan, “Kedi-köpek konserve mama üretici firmasıyız. Evcil hayvanlarımıza, kedilerimize ve köpeklerimize mama yapıyoruz. Yurt dışı ithalatını önlemek amaçlı yerli üretim yapıyoruz. Kendimiz yurt dışına ihracat etmeye çalışıyoruz. Türkiye’de İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, İzmir bu bölgelerde çok fazla hayvansever dostlarımız var. En çok bu bölgelerde satışımız oluyor” dedi.

"AVRUPA ÜLKELERİ BİZDEN ÜRÜN TALEP EDİYOR"



Yurt dışına ihracatlarının başladığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

“Bu hafta Bulgaristan’a ihracat yapıyoruz. Ayın 21’inde de fuarımız var, ürünlerimizle katılacağız. Arkasından da Almanya, Kıbrıs, Arap ülkeleri daha çok ağırlıklı olmak üzere Amerika’daki müşterilerle diyalog aşamasındayız. Daha çok Avrupa ülkeleri bizden ürün talep ediyor. Anlaşmalarımız yapılmak üzere. Yapıldıktan sonra ihracatımız başlayacak. Şuanda Bulgaristan’a bir konteyner mal gönderiyoruz. O konteyner da 40 palet mal alıyor. 30 binden fazla nereden baksanız 300 bin liralık sadece bir konteynerda mal satmış oluyoruz.”