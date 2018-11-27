FİNANS

2 bin 545 işletmeye 734 milyon TL'lik kaynak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

KOSGEB tarafından başlatılan Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) sonuçlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Program sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 milyon TL’lik kaynak sağlanacak. Bu destekle 1.5 milyar TL’lik proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor" dedi.

2 bin 545 işletmeye 734 milyon TL'lik kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) sonuçlarını açıkladı.

KOSGEB desteklerinde yüksek teknoloji üretilmesine yönelik bir dönüşüm yaşanacağını vurgulayan Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“KOBİGEL Programı sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 milyon TL’lik kaynak sağlanacak. Bu destekle 1.5 milyar TL’lik proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor. KOSGEB destekleri, yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak.”

Bakan Varank, KOSGEB’in “Teknoloji Tabanlı ve Katma Değer Üreten KOBİ’leri destekleyerek Uluslararası Rekabetin Aktörleri Haline Getirmek” vizyonu ile faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. Varank, bu çerçevede, KOSGEB’in yeni bir yol haritası belirlediğini anlatarak, “10 maddelik bu yol haritasında bir vizyon değişikliği yaparak, teknoloji tabanlı işletmelere ağırlık verdik” diye konuştu.

Yol haritasında yer alan “Bölgesel, Sektörel ve İşletmeye Özgü Destek Modeli Tasarlanması ve Uygulanması” bağlamında KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmelerin projelerini desteklediğini belirten Varank, “KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programının 2018 yılındaki uygulamasında her ilin kendi imalat sanayi potansiyelini dikkate alan bir yaklaşım benimsendi. Programın 2018 yılı proje teklif çağrısının teması, ‘İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi’ olarak belirlendi” dedi.

BİR MİLYON TL’YE VARAN DESTEK

Program için 4 bin 512 proje başvurusu alındığının altını çizen Varank, “Değerlendirmeler sonucunda 2 bin 545 işletme destek almaya hak kazandı. Baraj puanını geçen tüm işletmelerin destek kapsamına alınabilmesi için program bütçesi 734,2 Milyon TL’ye yükseltildi. Proje başına destek üst limiti; 300 Bin TL geri ödemesiz, 700 Bin TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1 Milyon TL olarak belirlendi. KOSGEB, ayrıca uygun göreceği gider üzerinden hesaplanacak yüzde 30’luk bir tutarı, teminat karşılığı olarak “erken ödeme” adı altında, harcama yapılmadan önce ödeyebilecek” diye konuştu.

İŞLETMELERE KUR DESTEĞİ

Varank, proje başvuruları Ağustos ayındaki ani döviz kuru yükselişinden önce alınmış olduğu için projeleri yürütecek olan işletmelerin olası mağduriyetleri de düşünüldüğünü kaydederek, “Projelerdeki yerli malı belgeli makine, teçhizat ve donanımlar için kurulların uygun bulduğu tutarlar yüzde 25, diğer makine, teçhizat ve donanımlarının tutarlarının yüzde 10 arttırılması kararlaştırıldı. Bunun için proje sahiplerinin projelerinde revizyon talep etmesi ve kurulların bu talepleri görüşmesine gerek olmayacak.” dedi.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Destek almaya hak kazanan 2 bin 545 işletmeye bakıldığında İlk sırada İstanbul (297) yer aldığını kaydeden Varank, “İstanbul’u, Ankara (198), İzmir (193), Konya (165), Bursa (159) Kayseri (143), Kocaeli (100) izliyor. Denizli’de 73, Adana’da 54, Samsun’da 50 projenin desteklenmesi kararı alındı” şeklinde konuştu.

AĞIRLIK MAKİNE-TEÇHİZAT GİDERLERİNDE

Varank, şöyle devam etti: “Desteğin yüzde 82’si (602 Milyon TL) proje sahiplerinin makine – teçhizat giderleri, yüzde 11’i (80,8 Milyon TL) personel giderleri, kalan yüzde 7’si (51,4 Milyon TL) de yazılım ve hizmet alımı giderleri için kullandırılacak. KAYNAK:AA

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KOSGEM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank işletme

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