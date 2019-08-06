FİNANS

2 günde 2,1 milyar liralık kredi başvurusu yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Kamu bankalarının faiz indirimi sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

2 günde 2,1 milyar liralık kredi başvurusu yapıldı

Kamu bankalarının faiz indirimi sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
kamu bankaları Faiz İndirimi kredi

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