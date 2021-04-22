2 milyar dolar ne kadar yapıyor? 2 milyar dolar kaç TL yapar?

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in yanında 2 milyar dolar ile Tayland'a kaçması ve Thodex internet sitesinin kapanmasının ardından gündem oldu. Dün gece itibari ile mağdur vatandaşlar ayaklanarak avukata başvurdu. Öte yandan, gündemde en çok konuşulan kripto para borsası sitesi Thodex'in kapanması ile 2 milyar dolar ne kadar yapıyor? 2 milyar dolar kaç TL? soruları araştırılıyor. İşte, detaylar...

2 MİLYAR DOLAR KAÇ TL?

400 bin kişinin hesabının yer aldığı kripto para alım satım platformu Thodex'de 291bin aktif hesaptali toplam rakmın tahmini 2 milyar dolar civarlarında olduğu tespit edildi. 2 milyar dolar ise 2 milyar dolar 16.598.592.000 TL'dir.

THODEX BATTI MI?

Faruk Fatih Özer’in kuruculuğunu üstlendiği kripto para borası platformu Thodex bir süredir işlem yapılamaması ve sahibinin yurt dışına kaçtığı iddiaları sorasında battığı konuşuluyor.

2 milyar dolarlık bir kaybın gündemde olduğu Thodex’te bir süredir işlem yapılamazken sahibi Faruk Fatih Özer'in Tayland'a kaçarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı ifade ediliyor.