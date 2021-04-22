2 milyar dolar ne kadar yapıyor? 2 milyar dolar kaç TL yapar?

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in yanında 2 milyar dolar ile Tayland'a kaçması ve Thodex internet sitesinin kapanmasının ardından gündem oldu. Dün gece itibari ile mağdur vatandaşlar ayaklanarak avukata başvurdu. Öte yandan, gündemde en çok konuşulan kripto para borsası sitesi Thodex'in kapanması ile 2 milyar dolar ne kadar yapıyor? 2 milyar dolar kaç TL? soruları araştırılıyor. İşte, detaylar...
2 MİLYAR DOLAR KAÇ TL?
400 bin kişinin hesabının yer aldığı kripto para alım satım platformu Thodex'de 291bin aktif hesaptali toplam rakmın tahmini 2 milyar dolar civarlarında olduğu tespit edildi. 2 milyar dolar ise 2 milyar dolar 16.598.592.000 TL'dir.
THODEX BATTI MI?
Faruk Fatih Özer’in kuruculuğunu üstlendiği kripto para borası platformu Thodex bir süredir işlem yapılamaması ve sahibinin yurt dışına kaçtığı iddiaları sorasında battığı konuşuluyor.
2 milyar dolarlık bir kaybın gündemde olduğu Thodex’te bir süredir işlem yapılamazken sahibi Faruk Fatih Özer'in Tayland'a kaçarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı ifade ediliyor.
THODEX NE ZAMAN AÇILIR?
Thodex şirketi tarafından yapılan açıklamada:
"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için son zamanlarda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılmış bu çalışmanın ardından tüm sorunların giderileceği Thodex tarafından açıklanmıştı. Şu sıralar Thodex'e girmek isteyen kullanıcılar ise İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.
Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.
Thodex’in yeniden açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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