FİNANS

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğini belirterek, tahvilin getiri oranının yüzde 7,5, kupon oranının yüzde 7,25 olarak gerçekleştiğini, ihraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldiğini açıkladı.

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gerçekleşen ihaleye ilişkin, “Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır. Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının üç katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemlidir.

Atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programımızın küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koymuştur. İhalenin sonucu uzun zamandır uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vurguladığımız Türkiye’nin iktisadi temellerinin sağlamlığının, dış şoklara karşı dayanıklılığının ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde yansıtmıştır. Yeni Ekonomi Programımız kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere Yeni Ekonomi Programımızın temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz” dedi.İHA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Finansman Programı

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Berat Bey; AKP Olarak Göreve Geldiğiniz de T. C. 79 Yaşındaydı ve IMF ye Borcu 23,5 Milyar Dolardı. Siz Şimdi ÖVÜNÜYORSUNUZ Biz İMF ye Borcumuzu Ödedik diye. Siz 16 Yıllık AKP İKTİDARINIZIN Sadece Bir Gecesi ve Sadece 10 Dakikasında T. C. 2 Milyar Dolar Borçlandırdınız. Size Devredilirken Satarak Ödediğiniz MİLYARLARCA LİRALIK Satılan Mal Vardı, Sizin Bu Borçlarınızı Kimler Neyi Satarak Ödeyecekler. Ayrıca Siz Göreve Geldiğiniz de Size IMF ye 23,5 Milyar Dolar Borç Bırakıldı. Siz Şimdi Bugün Görevi Bıraksanız Yaklaşık 450 Milyar Dolar Borç Var. Bununla mı ÖVÜNÜNÜYORSUNUZ? Saygılarımla
hahahha...ya tahvil ihracatı ...papazı yolladınız ya ondandır..
BU DAMAT TAHVİLİN NE OLDUĞUNU NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYORMU? GURUR VERİCİ BİŞEYMİŞ GİBİ ANLATIYORDA BE YA:(((
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