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2 Nisan güncel altın bilezik fiyatları | 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 07:57 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının durgun devam eden seyri son buldu. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden hareketlilik bugün de altın fiyatlarında etkili oluyor. Özellikle düğünlerde ve yatırım amaçlı sıklıkla tercih altın bilezik fiyatları ise birçok insanın odak noktası haline geliyor. 14 ayar bilezik fiyatları 2 Nisan itibariyle ise güne yükselişle başladı. Dün 256 TL seviyelerinde günü kapatan 14 ayar altın bilezik, bu sabah itibariyle 266 TL’den işlem görüyor.

22 ayar altın bilezik de yine aynı şekilde bir yükselişle güne başlıyor. 1 Nisan itibariyle günü 410 TL seviyelerinde bitiren 22 ayar altın bilezik, bugün itibariyle 418 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatlarının duygun devam eden seyrinin sona ermesi piyasaya hareketlilik kazandırırken, altın alacak yatırımcılar ise bu hareketliliği yakından takip ediyor. 2 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 266,23 ile başlayan 14 Ayar Altın, 2 Nisan itibarıyla %0,38 artışla 266,51 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 255,34, en yüksek 257,42 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 256,71 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 266,51 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 342,32 ile başlayan 18 Ayar Altın, 2 Nisan itibarıyla %0,38 artışla 342,68 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 327,02, en yüksek 329,68 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 328,76 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 342,68 TL'ye karşılık gelmektedir.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 418,36 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 2 Nisan itibarıyla %0,38 artışla 418,80 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 408,54, en yüksek 411,88 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 410,73 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 418,80 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 448,21 TL / SATIŞ: 452,37 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 726,81 TL / SATIŞ: 742,17 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.453 TL / SATIŞ: 1.484 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.891 TL / SATIŞ: 2.945 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.990 TL / SATIŞ: 3.022 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.967 TL / SATIŞ: 3.044 TL
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