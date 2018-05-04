Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen 20 bin Angus cinsi büyükbaş hayvan deniz yoluyla Hatay'a getirildi.
Burada İskenderun Limanı'na yanaşan bir gemide bulunan Anguslar, önce veteriner hekimler tarafından kontrol edildi.
Daha sonra Angusları taşıyacak araçlar dezenfekte edildi ve tahliyelerine başlandı.
Angusların Türkiye Et ve Süt Kurumuna teslim edileceği öğrenildi.AA
20 bin Angus İskenderun Limanı'na ulaştı
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