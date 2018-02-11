20 bin işçi yakınına devlette iş imkanı

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, sadece madenlerde değil, tüm iş kazalarında yaşamını yitiren işçilerin bir yakınına kamuda iş verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Demirtaş, teklifin yasalaşması halinde 20 binden fazla işçinin yakınlarının iş imkanına kavuşacağını söyledi.

Hükümetin Meclis'e sunduğu yasa tasarısı, 15 Temmuz darbe girişiminde ölenlerin yakınlarından 2 kişiye, 2003 yılından sonra yer altı maden kazalarında hayatını yitiren 560 işçinin yakınlarından ise 1 kişiye kamuda iş verilmesini öngörüyor. Demirtaş, iş kazalarında hayatını kaybeden işçilerin yaşam hakkının korunmamasından devletin sorumlu olduğunu, bu nedenle yıl sınırlaması olmaksızın iş kazasında yaşamını yitiren tüm işçilerin birer yakınının kamuda işe alınması gerektiğini söyledi.

EŞİTLİK İLKESİ VAR

Devletin, iş kazalarında ölen tüm işçilere karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, son yıllarda meydana gelen en fazla ölümlü ve en feci iş kazası olan Soma'daki 301 madencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası çıkarılan kanunla hükümet ve devletin bu sorumluluğunu sadece Soma faciası için kabul ettiğini kaydetti. Demirtaş, Soma kazasında yaşamını yitiren maden işçilerinin eşlerine ya da çocuklarından birine, eş veya çocuğu yok ise kardeşlerinden birisine kamuda istihdam olanağı tanındığına dikkat çekerken, “Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun olarak iş kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerin aileleri bu haktan süre sınırlandırması olmaksızın yararlandırılmalıdır” dedi.

15 YILDA 20 BİN İŞÇİ ÖLDÜ

Demirtaş, Türkiye'de iş kazası sonucu yaşamını yitirenlerin gerçek sayısının resmi verilere yansıtılmadığını, buna rağmen son 15 yılda iş kazalarında ölen işçi sayısının 20 bin 500'ü geçtiğini söyledi. Türkiye'nin iş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Demirtaş, AKP hükümetleri döneminde iş kazalarının her yıl artarak devam etmesinin tesadüf olmadığını, iş kazalarını kayıt dışılık, güvensiz çalışma ve taşeronlaşma politikalarının artırdığını ifade etti.