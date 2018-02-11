FİNANS

20 bin işçi yakınına devlette iş imkanı

11 Şubat 2018 09:43

Hükümetin, madenlerde 2003 yılından bu yana hayatını kaybeden işçilerin birer yakınına kamuda iş verilmesini öngören yasa tasarısının kapsamını genişleten yasa teklifi muhalefetten geldi.

20 bin işçi yakınına devlette iş imkanı

 CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, sadece madenlerde değil, tüm iş kazalarında yaşamını yitiren işçilerin bir yakınına kamuda iş verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Demirtaş, teklifin yasalaşması halinde 20 binden fazla işçinin yakınlarının iş imkanına kavuşacağını söyledi.

 
Hükümetin Meclis'e sunduğu yasa tasarısı, 15 Temmuz darbe girişiminde ölenlerin yakınlarından 2 kişiye, 2003 yılından sonra yer altı maden kazalarında hayatını yitiren 560 işçinin yakınlarından ise 1 kişiye kamuda iş verilmesini öngörüyor. Demirtaş, iş kazalarında hayatını kaybeden işçilerin yaşam hakkının korunmamasından devletin sorumlu olduğunu, bu nedenle yıl sınırlaması olmaksızın iş kazasında yaşamını yitiren tüm işçilerin birer yakınının kamuda işe alınması gerektiğini söyledi.
 
EŞİTLİK İLKESİ VAR
 
Devletin, iş kazalarında ölen tüm işçilere karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, son yıllarda meydana gelen en fazla ölümlü ve en feci iş kazası olan Soma'daki 301 madencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası çıkarılan kanunla hükümet ve devletin bu sorumluluğunu sadece Soma faciası için kabul ettiğini kaydetti. Demirtaş, Soma kazasında yaşamını yitiren maden işçilerinin eşlerine ya da çocuklarından birine, eş veya çocuğu yok ise kardeşlerinden birisine kamuda istihdam olanağı tanındığına dikkat çekerken, “Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun olarak iş kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerin aileleri bu haktan süre sınırlandırması olmaksızın yararlandırılmalıdır” dedi.
 
15 YILDA 20 BİN İŞÇİ ÖLDÜ
 
Demirtaş, Türkiye'de iş kazası sonucu yaşamını yitirenlerin gerçek sayısının resmi verilere yansıtılmadığını, buna rağmen son 15 yılda iş kazalarında ölen işçi sayısının 20 bin 500'ü geçtiğini söyledi. Türkiye'nin iş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Demirtaş, AKP hükümetleri döneminde iş kazalarının her yıl artarak devam etmesinin tesadüf olmadığını, iş kazalarını kayıt dışılık, güvensiz çalışma ve taşeronlaşma politikalarının artırdığını ifade etti.
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın