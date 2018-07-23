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20 bin öğretmen ataması için büyük gün yarın! Saat belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

20 bin öğretmen ataması için büyük gün yarın! Saat belli oldu

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yazık onca haber bekleyen insana.. Herşey oyuncak oldu. Hep verilen güne gelinince bi erteleme oluyo. İnsanın aklına Liste tekrar mı düzenleniyo diye gelmiyo değil yani
hayırlısı olsun inşallah.
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