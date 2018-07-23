20 bin öğretmen ataması için büyük gün yarın! Saat belli oldu

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. İHA
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