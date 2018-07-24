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20 bin öğretmenin ataması yapıldı! Atama sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

Öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar kurası ile 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Peki sonuçlar saat kaçta ilan edilecek? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama sayfasında saat kaçta açılacak?

20 bin öğretmenin ataması yapıldı! Atama sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un katıldığı atama töreni ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. 50 bin adayın başvuru yaptığı atama için şimdi gözler atama sonuçlarının ilanında. Peki atama sonuçları saat kaçta ilan edilecek ve nereden öğrenilecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi atama sonuç sayfasında verilen bilgiye göre sonuçlar 13:00'ten itibaren MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Söz konusu sayfaya aşağıdaki bağalantıdan direkt olarak erişebilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için tıklayınız (13.00'da ilan edilecek.)

BAKAN SELÇUK: HEYECANINIZIN FARKINDAYIM

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk düzenlenen törende şunları söyledi:

"Öğretmenlik bilgelik gösteren bir meslek. Bunu çocukla paylaşmazsak bu kuru bilgi olur. Aslolan bilginin görgüye dönüşmesidir. Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz.

21'nci yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok mühim. Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum.

ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şunlar:

  • Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,
  • Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),
  • Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,
  • Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.
  • Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
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