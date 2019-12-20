FİNANS

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihleri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 16:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Şubat 2020'de yapılacak 20 bin sözleşmeli alımına ilişkin takvim açıklandı.

Buna göre başvurular 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
milli eğitim bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ne demek öğretmen alımı ? Arjantin'den angus mu alıyorsunuz ? Ayıp ayıp...Atama deseydiniz, insana ve öğretmene verdiğiniz değer ortaya çıkardı...
@kartal4700 ,beğenmeyen 16 kişi, çok da umurumda değil, ancak öğretmene verdiğiniz değer,MEB lığı ile aynı...
Yani ; Üniversite mezunu olmasına gerek yok ARAP olsun , Mülteci olsun Yeterli. Kriter bu. Öğretmenin Sözleşmelisimi olur....!
@arif_akdag_1964 ne kadar boş yazıyorsunuz allah sizin zihniyetiniz korusun bizleri
Hayırlı uğurlu olsun inşallah ????
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