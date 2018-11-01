FİNANS

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığınca 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklandı. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018'de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018’de yapılacak.

SONUÇLARIN İLANI 15 OCAK, TERCİH ALIMI 28 OCAK- 1 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA

Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

PARTNERAleyna'dan takibe takip!Aleyna'dan takibe takip!
Bankalar 9 ayda mevduata yaklaşık 100 milyar lira faiz ödediBankalar 9 ayda mevduata yaklaşık 100 milyar lira faiz ödedi
60 bin ton et halka 'indirimli' ulaştı 60 bin ton et halka 'indirimli' ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli öğretmen atama

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sözleşmeli öğretmen ,kadrolu imam...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Bankalar 9 ayda mevduata yaklaşık 100 milyar lira faiz ödedi

Bankalar 9 ayda mevduata yaklaşık 100 milyar lira faiz ödedi

60 bin ton et halka 'indirimli' ulaştı

60 bin ton et halka 'indirimli' ulaştı

Akaryakıt fiyatlarında indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıt fiyatlarında indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Günde 150 bin ekmek üretip, 80 kuruştan satıyorlar

Günde 150 bin ekmek üretip, 80 kuruştan satıyorlar

Kabe, Beyaz Saray'ı süslüyor...60 ülkeye gönderiliyor

Kabe, Beyaz Saray'ı süslüyor...60 ülkeye gönderiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.