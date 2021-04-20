20 Nisan altın bilezik gram fiyatları | 20 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 ayar altın bilezik gram fiyatı 19 Nisan günü kapanışta 420 seviyelerinde bulunurken, 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 262 TL seviyesinde kapattı. 18 ayar altın bilezik ise dün güne 348 TL seviyelerinde başlarken kapanışta 336’ya kadar geriledi. 20 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 426,31 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 20 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 426,57 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 420,21, en yüksek 423,09 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 420,84 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 426,57 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 348,82 ile başlayan 18 Ayar Altın, 20 Nisan itibarıyla %0,08 artışla 349,25 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 336,35, en yüksek 338,66 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 336,38 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 349,25 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 271,29 ile başlayan 14 Ayar Altın, 20 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 271,44'dan işlem görüyor. Dün en düşük 262,63, en yüksek 264,43 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 262,89 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 271,44 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 456,91 TL // SATIŞ: 461,09 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 740,92 TL // SATIŞ: 756,46 TL

YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.481 TL // SATIŞ: 1.512 TL

TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 2.963 TL // SATIŞ: 2.995 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.004 TL // SATIŞ: 2.946 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ: 3.048 TL // SATIŞ: 3.080 TL