2017 büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre; Türkiye 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7,3 2017 genelinde ise yüzde 7,4 büyüdü.
Beklenti yılın son çeyreğinde yüzde 7,1, yıllık bazda ise yüzde 7,3 seviyesindeydi.
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 6,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.
2017 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,3 artış gösterdi.
Yerleşik hanehalklarının ve HHKOK'ların toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,6 artarken devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 6 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı yüzde 12, ithalatı yüzde 10,3 arttı
2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 12, ithalatı yüzde 10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,3, ithalatı ise yüzde 22,7 arttı.
İşgücü ödemeleri
İşgücü ödemeleri 2017 yılında yüzde 12,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 26,2 arttı.
İşgücü ödemeleri 2017 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 15,6 arttı
İşgücü ödemeleri, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 23,1 arttı.
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 31,5 oldu
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 32,8 iken bu oran 2017 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 51,8'den yüzde 53'e yükseldi.