FİNANS

2017 büyüme rakamları açıklandı

29 Mart 2018 10:06

Türkiye ekonomisinin 2017 performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyüdü.

2017 büyüme rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
 
Buna göre; Türkiye 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7,3 2017 genelinde ise yüzde 7,4 büyüdü.
 
Beklenti yılın son çeyreğinde yüzde 7,1, yıllık bazda ise yüzde 7,3 seviyesindeydi.
 
 Hanehalkı nihai tüketim harcamaları
 
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 6,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.
 
2017 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,3 artış gösterdi.
 
Yerleşik hanehalklarının ve HHKOK'ların toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,6 artarken devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 6 arttı.
 
Mal ve hizmet ihracatı yüzde 12, ithalatı yüzde 10,3 arttı
 
2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 12, ithalatı yüzde 10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,3, ithalatı ise yüzde 22,7 arttı.
 
 
 
 
 
İşgücü ödemeleri
 
İşgücü ödemeleri 2017 yılında yüzde 12,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 26,2 arttı.
 
İşgücü ödemeleri 2017 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 15,6 arttı
 
İşgücü ödemeleri, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 23,1 arttı.
 
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 31,5 oldu
 
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 32,8 iken bu oran 2017 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 51,8'den yüzde 53'e yükseldi.
 
 

 

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Okuyucu Yorumları15 yorum
  • 107 Oy
    Nasil bir manipulasyondur bu? inanan var mi?
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  • 90 Oy
    Dolar düşmesi için yapılan haber ne büyümüş etin kilosu 40 lira olmuş giya avrupadan geliyor benzin 6 lira ya dayanmış
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  • 100 Oy
    Yalan
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  • 98 Oy
    ver mehteri biz niye göremiyoruz bu büyümeyi sizi gidi şakacılar
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  • 81 Oy
    kim bu büyüyenler bizim cebimiz neden büyümüyor
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  • 61 Oy
    Bu vergiler den dolayı küçülmeyi beklemeyin
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  • 62 Oy
    Kenara çekilin uçuşa geçiyoruz de mi hayat ampuller e güzel dolar 4 TL yi aştı ekonomi uçuşa geçiyor gaçın
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  • 49 Oy
    İnsanların akliyla dalga geçiyorlar resmen ekonomi büyümüş mus ayıp ya icra borcu olmayan insan kalmadı yazıklar olsun hala yalan haberler yapabiliyorlar. büyüyen yüzde 7.4 yolsuzluk oranı bence
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  • 47 Oy
    Halk bu büyümeyi cüzdanında, yaşam refahliginda hissetmedikten sonra %25 büyüse bile, ne fayda?
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  • 45 Oy
    Yav he he böyle büyüyoruz da neden bizim haberimiz olmuyor, maaşlara zama gelince çay kaşığıyla vergilere cezalara zama gelince kürekle artış, benzin 6 yı geçti dolar 4ü geçti alım gücü yerlerde, sorma şu kadar büyüdük. He he, enflasyon hesaplamanız gibi kriterleri kendinize göre değiştirip bir emirle sonuçları istediğiniz gibi gösteriyorsunuz hadi ordan be
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  • 43 Oy
    nasıl büyüyor ben niye büyümüyorum küçülüyor fakirleşiyorum ben bu memlekette yaşamıyorum ben hayal miyim yoksa şaka gibi bu büyümeyi vatandaş niye hissetmiyor anlamak mümkün değil insallarla dalga geçiyorlar...
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  • 39 Oy
    Allah Allah bu büyümeden biz neden faydalanamadık ? Bizim cebimizde kuruş para yokken büyüme nasıl oldu anlayan varsa anlatırmı ? Paranın döndüğü yerler belli gerçide vatandaş olarak biz neden göremedik,Mazotun,Benzinin 6 Tl olduğu yerde büyümek ne alaka ? Kısa ve net anlatan biri çıkarmı ?
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  • 33 Oy
    allah allah ilginç.
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  • 36 Oy
    Doları düşürme hamlesi
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  • 44 Oy
    Moddy's e selamlar..
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