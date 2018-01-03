FİNANS

2017 enflasyonu belli oldu

03 Ocak 2018 09:45

TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aralık ayında yüzde 0.69 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11.92 olarak kayıtlara geçti.

2017 enflasyonu belli oldu

TÜFE aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11.92 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aralık ayında yüzde 12.3 arttı.

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11.70 civarında tamamlaması bekleniyordu.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

 

 


En yüksek artış ulaştırmada

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

 

 



Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

  


 

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

 

 

 

Üretici fiyatları 2017'de yüzde 15.82 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,34, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,67 ve su sektöründe yüzde 0,27 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15,32 ile ham petrol ve doğalgaz ürünleri, yüzde 3,29 ile ana metaller, yüzde 2,72 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 1,58, giyim eşyası yüzde 0,33 ve kömür ve linyit yüzde 0,07 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Aralık ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

 


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Okuyucu Yorumları20 yorum
  • 67 Oy
    EFLASYON EN AZ %20 DİR AMA DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR BENCE
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  • 1 Oy
    @obalki mayo girerse enflasyon hesaplamasına elbette yüksek çıkmaz.Girsin domates biber patlıcan bak kaç çıkacak enflasyon
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  • 51 Oy
    hepsi yalan gerçek vatandaşın enflasyonu en az yüzde otuzbeş ama malesef ülkemizde ne muhalefet nede sendika var enflasyon özellikle düşük gösteriliyor vatandaş zam almasın diye bir lira veriyorlar iki lira geri alıyorlar kendi adıma hakkımı helal etmiyorum günden güne vatandaşın gelir düzeyi azalıyor
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  • 37 Oy
    en az %20 bu oran yanlış nerde artmayan ürün onları hesaplıyorlar at nalı balık misinası vs vs hesaplasanıza çayın artışını şekerin artışını hesaplasına tavuk etini hesaplasanıza balık fiyatlarını kömürü odunu BENZİNİ MAZOTU ama gerek yok at nalı ıvır zıvır çok tüketilmeyen kuruyemişte dahi en az %40 zam var sağlaması kolay geçen sene çekirdek ne kadar dı şimdi ne kadar bakın kuruyemiş zaruri bile değil en az yüzde 40 arttı
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  • 30 Oy
    enflasyon 11 se devlet neden 14 zam yaptı...
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  • 23 Oy
    11.90 yalanciyi .her gün bir seylere zam geliyor ekmek bile %25 zamlanmis kusura bakmayinda devletin yine bağımsız olması gereken kurumlar yine yine birilerinin menfaatini okşamış
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  • 18 Oy
    Kitabina uydurmuslar yine.
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  • 18 Oy
    bir don ve atlete zam gelmemiş.. vatandaşın üstünde bir onlar kalsın o kadarıda ayıp olur diye..!
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  • 17 Oy
    Gıda fiyatları dünyada dip yaparken bizde rekor üstüne rekor kırıyor.. garibanın protein kaynağı nohut bile 10 tl.. vergi zamlarıyla özeliştirme parasıyla çocuk bile bu ülkeyi yönetir..
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  • 14 Oy
    Hükümet in en iyi yaptığı şey enflasyonu düşük göstermek tebrik ediyorum çok başarılısınız
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  • 14 Oy
    199 tl qelen zam 1 ay sonra pert
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  • 12 Oy
    Gerçek enflasyonun aciklanabilmesi için kanun çıkarılmalı. kanunla enflasyonu açıklama hesaplama ve açıklama yetkisi her zaman muhalefete verilmeli ki gerçek enflasyon hesaplanabilsin.
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  • 9 Oy
    Hep öngörenlerin aslı astarı yok geçen sene yıl başında dolar 3 TL nin altina olacak dediler durum belli Kısaca oturduklari yerden lak lak etmekle olmuyor Muş
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  • 8 Oy
    TEMEL GIDA BARINMA GİYİM ENERJİ İLETİŞİM VE SEYAHATTE ENFLASYON RAKAMI YAZABİLİRİM ACABA TÜIK MERAKIMDAN SORUYORUM
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  • 8 Oy
    Yaw he he bu kurumlarin artik hic bir inanirligi guveninirligi kalmadi
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  • 7 Oy
    Cekirdekmi ulkeni kaderin degistirdimi birakin bunu bitmis iflaz etmis bir ulke olmus
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  • 7 Oy
    Bumu muazzam ekonomimizin hediyesi ... Tek hanelerden cift hanelere yukselis devam ediyor .... Sonumuz İran olursa sasmayın .... Ah baskanım ah cok iyi niyetlisin
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  • 1 Oy
    icra dairelerindeki icralara bakın eflasyon belli olur
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  • 0 Oy
    sizlerin yalanını yesinler bu milleti aldata aldata bir oldunuz
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  • 41 Oy
    son yıllarda dış mihraklar ülkemizi karıştırıyor, gerekirse maaşlarimizdan kessinler devlete helal olsun...
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