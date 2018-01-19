FİNANS

2017'de satılan konut sayısı belli oldu

19 Ocak 2018 10:09

Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu.

2017'de satılan konut sayısı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Aralık ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Aralıkta 132 bin 972 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı toplamında ise bir önceki yıla göre yüzde 1 milyon 409 bin 314 konut satıldı. Bu satış rakamı ile birlikte konut sektörü 2016'daki 1 milyon 341 bin 453 konutluk satış rakamının yaklaşık 68 bin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. 2017 yılında satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış kaydedildi. 
 
Rekorun kırılmasında yılın ilk aylarında ve son çeyreğinde gerçekleştirilen konut kampanyaları, ve yabancıya satışın artırılması için yapılan düzenlemeler etkili oldu. 
En çok İstanbul, en az Hakkari
 
Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 099 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

 

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 5 Oy
    BU BALON PATLAYACAK %50 YAKINI İPOTEKLİ SATIŞ,
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  • 2 Oy
    1-) Memleket nüfusu 82 milyonu geçmiş. Henüz bir konut almak için maddi gücü olmayan 50 milyon insan var. Bu satışların % 90 ı ticari piyasada oluşuyor, ikinci üçüncü evlerini alanlar ve ticaret için alıp devir edenler. Bu satışlar herkesin bir ev sahibi olduğu anlamına gelmiyor. 50 milyon insanın ev sahibi olması için geçmesi gereken süre 50 sene. Her sene 1,4 milyon konut üretilmiyor, stok konutlar elden ele dolaşıyor olan biten bu, bunu ayırmak gerekir. Bu gün piyasa şartlarında, dünyanın vardığı bilim teknoloji ve yaşam seviyesine göre konuşmak gerekir.
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  • 2 Oy
    İnşaat üzerine kurulu bi Ülke
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  • 5 Oy
    2-) Asgari medeni ihtiyaçların karşılayan, tüm hizmetleri ile medeni bir çevrede yaşamak istiyorsanız ödemeniz gereken para 1 milyon. Ülkede ort. gelir 3000 lira. 30 sene biriktirsen ancak hiç yemeden içmeden sabredersen 1 milyonluk konutu alırsın. Bu mümkün değil tabi. Bankaya borçlanacak, faize boğulacak, tefeciye mahkum olacaksın. Hükümetler tefecinin faizcinin rantiyecinin dostu, çalışanın düşmanı olduğu için geniş kitlelere emek karşılığı yeterli ücreti ödememek için bin bir takla atıyorlar. Bu hızla herkesin bir evinin olması için geçecek süre minimum 50 seneyi alacaktır.
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  • 1 Oy
    her yer satılık konut iş yeri kimi yiyorsunuz....şişirilmiş fiyatlarda satmak için direniyorlar ...o bahsettiğin konut satışı zorunluluk ...dip yapıp satış yapmak zorunda olanlar.....aklı başında olan bu gerçek dışı fiyatlardaki yerleri almaz....
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