2017'de satılan konut sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Aralık ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Aralıkta 132 bin 972 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı toplamında ise bir önceki yıla göre yüzde 1 milyon 409 bin 314 konut satıldı. Bu satış rakamı ile birlikte konut sektörü 2016'daki 1 milyon 341 bin 453 konutluk satış rakamının yaklaşık 68 bin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. 2017 yılında satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış kaydedildi.

Rekorun kırılmasında yılın ilk aylarında ve son çeyreğinde gerçekleştirilen konut kampanyaları, ve yabancıya satışın artırılması için yapılan düzenlemeler etkili oldu.

En çok İstanbul, en az Hakkari

Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 099 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.